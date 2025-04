BigMama torna con San Junipero: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA BigMama

BigMama torna a fare musica e pubblica San Junipero: un pezzo decisamente sorprendente perché, per la prima volta, la cantante decide di puntare su una canzone d’amore, senza però abbandonare il suo stile.

Barre taglienti, accenni romantici, ritmo difficile da togliersi dalla testa e un riferimento a una delle serie tv più iconiche degli ultimi anni sono gli ingredienti perfetti del nuovo singolo e del ritorno di una delle cantanti più apprezzate del momento: ecco testo e significato.

BigMama, “San Junipero”: significato del pezzo

Siamo abituati a pensare a BigMama come una cantante che non ha paura di farsi vedere per quello che è, né di dire quello che pensa. Ed è per questo che San Junipero, il suo nuovo singolo, meraviglia ma conferma la sua indole.

La cantante torna a regalare musica ai suoi fan e questa volta lo fa mostrandoci un lato inedito: la canzone è infatti una dedica esplicita alla sua fidanzata, Maria Lodovica Lazzerini. Un gesto d’amore nuovo per BigMama, come spiega lei stessa all’inizio del suo pezzo, ma non aspettatevi troppe sdolcinatezze: il beat resta incalzante, le barre taglienti.

Con la sua solita grinta, BigMama mescola sentimento amoroso e critica sociale, affrontando temi attuali senza perdere nemmeno un briciolo del suo stile travolgente e strizzando l’occhio a uno degli episodi di Back Mirror, la serie tv che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Un pezzo intraprendente che si aggiunge alla scia di una cantante pronta a grandi progetti: BigMama è infatti conduttrice del Concerto del Primo Maggio 2025 insieme a Ermal Meta e Noemi, ma anche dell’Eurovision Song Contest 2025 in onda sulla Rai.

“San Junipero”, testo della canzone di BigMama

State ascoltando Radio BigMama

La radio meno romantica che ci sia

Però la mia ragazza vuole una canzone

Eh, ci provo?

Three, two, one, go

E se di anni ne restano zero

Bimba, ti porterò al San Junipero

Ti guardo tra le stelle, sotto al cielo

Voglio una villa, una villa, una villa, una villa

Una figlia, un gorilla che strilla, Godzilla

Ma li voglio con te perché te quiero

Bimba, ti porterò al San Junipero

Pa-ta-ta-ta (Pa-ta-ta-ta)

(Ah) Concentrata

Ce l’hai (E che palle a te)

No, ce l’hai (Ah-ah-ah-ah)

(Vai, vai, vai)

Bimba, ti trovo Atlantide

Ti compro il mondo, chica

Cambia nome all’anagrafe

Pеrché sei Ludof1ga

Sono lupa mannara

Con la luna ti mangio

Quanto amo Carrara

Che ti ha fatta di marmo

Ti voglio svеstita baby, buona

Tanto sai non sono mai una tipa gelosa degli altri

Mi piace se balli sola, canti sola, bevi sola

Tanto quelli possono soltanto guardarti

Voglio famiglia con te, ma siamo in Italia (Maro’)

Qua il problema siamo io e te, mica la mafia

Eddai

E se di anni ne restano zero

Bimba, ti porterò al San Junipero

Ti guardo tra le stelle, sotto al cielo

Voglio una villa, una villa, una villa, una villa

Una figlia, un gorilla che strilla, Godzilla

Ma li voglio con te perché te quiero, ah

Bimba, ti porterò al San Junipero

Pa-ta-ta-ta

Pa-ta-ta-ta

E mo’ che succede?

Ma cosa mi trovi Atlantide

Me la trovo da sola

Baby, non devi andartene

Devi tornare a scuola

Quale lupa, tu sei un cagnolino

Io sto ancora aspettando tu morda

Sto pensando a quanto amavi

Perché ti ha fatta storta

E se di anni ne restano zero, ah

Bimba, ti porterò al San Junipero

Ti guardo tra le stelle, sotto al cielo

Voglio una villa, una villa, una villa, una villa

Una figlia, un gorilla che strilla, Godzilla

Ma li voglio con te perché te quiero,

Bimba, ti porterò al San Junipero

Ah (Eh), bimba, ti porterò al San Junipero

Pa-ta-ta-ta

(Pa-ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta)

(Pa-ta-ta-ta-ta)