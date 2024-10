Santi Francesi, testo e significato di Ho paura di tutto, la nuova canzone

Fonte: IPA I Santi Francesi

I Santi Francesi sono tornati. Dopo un’estate ricca di impegni tra performance e lavoro in studio, il duo vincitore di X Factor 2022 pubblica un nuovo singolo. La canzone si intitola Ho paura di tutto, ed è un brano che racconta la volontà di accettare i propri timori. Scopriamo testo e significato.

“Ho paura di tutto”, significato del brano

Un’incredibile esordio sul palco di X Factor che si è tramutato in una partecipazione di livello a Sanremo 2024 con la loro L’amore in bocca. I Santi Francesi sono un duo elegantissimo, pacato e potente allo stesso tempo, capace di esprimere sensazioni ed emozioni complesse.

Un obiettivo che i due artisti raggiungono anche con Ho paura di tutto, il loro ultimo singolo che anticipa l’EP Potrebbe non avere peso in uscita l’8 novembre. La canzone, suonata in anteprima a Milano alla stazione della metropolitana San Babila, è uno sguardo rivolto alla paura, senza però voler esprimere una connotazione negativa.

I Santi Francesi, infatti, hanno raccontato: “Ho paura di tutto, anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli”.

Importantissima, quindi, la consapevolezza che avere paura è normale e che è bene imparare ad accettarla senza pensare di essere deboli. Con questo pezzo i Santi Francesi tornano a toccare una tematica importante, proprio come in gran parte della loro discografia.

I due, infatti, non hanno mai fatto mistero dell’importanza di indirizzare i propri pezzi su questioni sociali mantenendosi gentili e combattendo la tossicità che spesso risiede nei pezzi di oggi. “Il nostro linguaggio cerca sempre di essere molto gentile e cerchiamo di utilizzare ogni volta una poetica che affronti ‘qualcosa’, anche un tema importante, senza necessariamente dover spiegare tutto nel dettaglio. Apprezzo che si noti questa cosa perché anche il nostro impegno sociale è fondamentale. Di certo stiamo cercando di lavorare per eliminare i residui di mascolinità tossica che restano in noi e, in generale, un po’ in ogni uomo.” Aveva raccontato Alessandro De Santis in un’intervista.

“Ho paura di tutto”, il testo dei Santi Francesi

Ho paura di tutto

Di tutto ciò che

Ho paura di tutto

Di tutto quel che so

Dei baci senza guance

Le droghe da ingoiare

Poi certo di cadere

Anche più di morire

Mi piacerebbe restare ma

Ho paura di tutto

Di tutto ciò che

Ho paura di tutto

Di tutto quel che so

Di perdermi nel Po

Di tutto il viaggio

Di perdere le cose

Del tono della gente

Forse dovrei partire

Non riesco a respirare

vorrei essere un po’ più capace

e poi riuscire a dormire

Ho paura di tutto

Di tutto ciò che

Ho paura di tutto

Di tutto quel che so

Di perdermi nel Po

Di tutto il viaggio

Ho paura di restare triste

Ho paura di certe riviste

Ho paura del buio e dell’apocalisse

E menomale che

Ho paura di restare triste

Ho paura di fare le cose

Ho paura di queste giganti notizie

Di tutto quel che so

Di perdermi nel Po

Di tutto il viaggio