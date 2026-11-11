Il miliardario che ha costruito case per 90 famiglie anziché pagare il matrimonio della figlia

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

iStock Scena da un matrimonio indiano

C’è chi spende cifre astronomiche per organizzare matrimoni da favola e chi invece sceglie di cambiare la vita degli altri. È la storia, anzi bellastoria, di Ajay Munot. Il ricco imprenditore indiano ha rinunciato a finanziare una sontuosa cerimonia nuziale per sua figlia, scegliendo di destinare il denaro a un progetto decisamente diverso.

Il miliardario indiano che ha rinunciato alle nozze di lusso della figlia

Com’è noto, in India i matrimoni delle famiglie più facoltose sono spesso sinonimo di sfarzo, celebrazioni interminabili e spese milionarie. Ma Ajay Munot, imprenditore della città di Aurangabad, nello stato del Maharashtra, ha deciso di andare controcorrente. E ha trasformato il matrimonio della figlia Shreya in un’iniziativa di solidarietà.

Anziché investire una fortuna in una festa esclusiva, l’uomo ha scelto di destinare buona parte del budget previsto per l’evento alla costruzione di 90 abitazioni da donare ad altrettante famiglie senza casa.

Una decisione maturata dopo una serie di conversazioni con parenti e amici sul significato delle grandi celebrazioni e sull’opportunità di utilizzare quelle risorse per aiutare concretamente chi vive in condizioni di difficoltà.

L’imprenditore ha così rinunciato agli eccessi tipici dei matrimoni dell’alta società indiana, investendo una somma compresa tra le 70 e 80 lakh di rupie, equivalenti a oltre 100mila euro.

Il denaro è stato utilizzato per realizzare un complesso residenziale destinato alle famiglie più bisognose della zona. Abitazioni semplici, ma funzionali, progettate per garantire un tetto e condizioni di vita più dignitose a persone che fino a quel momento non disponevano di un alloggio adeguato.

Ajay Munot dona 90 case ai senzatetto

Le chiavi delle 90 abitazioni sono poi state consegnate alle famiglie beneficiarie nei giorni precedenti il matrimonio di Shreya. Per decine di famiglie quel gesto ha rappresentato la possibilità di iniziare una nuova vita, lontano dall’incertezza di non avere un tetto.

Ajay Munot ha spiegato alla stampa locale di considerare la solidarietà una responsabilità morale di chi dispone di importanti risorse economiche.

Secondo l’imprenditore le persone più fortunate dovrebbero contribuire al benessere della comunità, soprattutto quando hanno la possibilità di intervenire concretamente sulle difficoltà di chi vive in condizioni di povertà.

La sua speranza è inoltre che l’iniziativa diventi un esempio per altri imprenditori e famiglie benestanti, incoraggiandoli a destinare almeno una parte delle spese per le grandi occasioni a progetti sociali.

Ma come ha reagito la figlia Shreya davanti al gesto del padre? La ragazza non ha manifestato alcun disappunto per la rinuncia a una festa particolarmente sfarzosa.

Ha sostenuto pienamente questa decisione, dichiarando di considerare la donazione delle abitazioni il regalo di nozze più bello e significativo che potesse ricevere.

Perché la storia di Ajay Munot è tornata virale

La vicenda di Ajay Munot risale a dieci anni fa, più precisamente al 2016, ma è tornata a circolare sui social network in questi giorni. Diventando ovviamente virale.

Il caso ha riacceso il dibattito sulle spese esorbitanti dei matrimoni dell’élite indiana, in un Paese dove le disuguaglianze sociali e le discriminazioni legate al sistema delle caste restano ancora profondamente radicate e inaccettabili.

In molti hanno elogiato la scelta dell’imprenditore, indicandola come un esempio di come la ricchezza possa essere utilizzata per produrre benefici concreti e duraturi.

Suscita dunque un certo interesse per la semplicità del suo messaggio universale: il valore di un matrimonio non si misura soltanto dal denaro speso per festeggiarlo, ma anche da ciò che può lasciare agli altri.

Per la sposa, il dono più prezioso non è stato un gioiello o una festa da sogno, ma sapere che il giorno delle sue nozze ha cambiato per sempre la vita di tante famiglie.