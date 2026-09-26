Giulia De Lellis, lo sfogo sulla maternità e il lavoro: “Convivo coi sensi di colpa”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Giulia De Lellis

Una confessione a cuore aperto quella di Giulia De Lellis, che ha deciso di dare sfogo su Instagram ai pensieri che affollano la sua mente in un momento particolarmente delicato della sua vita. Come tante neo mamme infatti, l’influencer si sta ritrovando a dover fronteggiare uno dei grandi temi della maternità attuale: la difficoltà di conciliare il lavoro con l’essere una mamma presente, almeno quanto vorrebbe.

Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram sulla maternità

“Convivo coi sensi di colpa“: inizia così lo sfogo, sincero e autentico, di Giulia De Lellis su Instagram, che dà voce a uno dei temi che più affliggono tante neo mamme come lei. L’influencer nelle storie ha voluto parlare della difficoltà di conciliare lavoro e maternità, pur ritenendosi molto fortunata.

La creator ha pubblicato uno scatto dove riposa insieme alla sua piccola Priscilla, nata nell’ottobre del 2025 dall’amore con Tony Effe. “Le mie cosine preferite: io, lei e il riposino”, ha scritto a corredo della foto, specificando però che purtroppo con il lavoro può ritagliarsi solo alcuni momenti con la figlia, ovvero la pappa e la nanna.

“Quando non riesco a rispettare questa routine con mia figlia, mi prendono sensi di colpa troppo forti. Sto cercando di farmi aiutare da uno psicologo perché non la vivo bene quando non riesco a metterla a letto perché ho un evento di lavoro, quando non ci posso essere tutte le sere per farle il bagnetto o a pranzo per farla mangiare e poi metterla a letto”.

L’influencer ha ammesso senza troppi giri di parole che i sensi di colpa la stavano schiacciando, tanto da chiedere il supporto di un professionista. Ma è consapevole anche che anche molte altre madri vivono la stessa situazione: “Parlo di mamme che come me lavorano tutto il giorno, tutti i giorni e che non hanno la possibilità di vivere i loro figli costantemente”.

E aggiunge anche di essere molto fortunata, perché diversamente da altre donne lei ha la possibilità di organizzare le proprie giornate in base alle necessità della sua bambina. “Chi è all’ascolto sicuramente mi capirà”, ha detto. “Sto cercando solo di fare del mio meglio per cercare di dedicarmi a mia figlia quanto posso, perché quando dicono che il tempo vola è proprio così”.

Giulia De Lellis e la schiettezza durante la gravidanza

Non è certo la prima volta che Giulia De Lellis affronta i temi riguardanti la gravidanza e la maternità con grande schiettezza. L’influencer non ha mai nascosto le difficoltà delle prime settimane dopo la nascita della sua bambina, come quando ha raccontato senza mezza termini la situazione che stava vivendo: “Sto in pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare”.

Oggi la situazione è migliorata ma anche la sua remise en forme è stata raccontata sui social con grande onestà. Durante la sua dolce attesa infatti l’imprenditrice digitale ha preso 10 kg, ma per lei non è mai stato un problema: “Ma ‘sti cavoli. Non vedevo l’ora di conoscere il mio grande amore”.

Ha sempre ribadito di seguire un’alimentazione sana e cercare di mantenere un certo equilibrio, senza però trasformare il peso in una fonte di ansia. “A volte sarà più facile, altre volte no, quindi ascoltate il vostro corpo. Tanto a perderli dopo c’è tutto il tempo”.