Giulia De Lellis e i problemi con l’allattamento a Priscilla: “Sfortunata, è durata meno di un mese”

Da quando è nata la piccola Priscilla, Giulia De Lellis sta condividendo con i suoi follower gioie e dolori della maternità. In una recente diretta sui social, in particolare, l’influencer ha acceso i riflettori su una questione piuttosto delicata di cui si parla troppo poco: l’allattamento. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato che la sua esperienza è stata tutt’altro che fortunata, e di aver potuto nutrire la piccola con il suo latte materno per meno di un mese.

Giulia De Lellis e l’esperienza dell’allattamento

Sempre più star decidono di condividere sui social anche i capitoli meno esaltanti della maternità. Se diversi volti noti hanno raccontato di aver sofferto di depressione post partum o di essersi trovate a fare i conti con problemi di coppia, Giulia De Lellis ha invece voluto accendere i riflettori sull’allattamento. L’influencer romana ha infatti raccontato ai suoi follower di non aver potuto nutrire la piccola Priscilla con il suo latte materno: “Io sono stata proprio sfigata ve l’avevo accennato. Ho avuto una mastite devastante, e dopo poco mi è andato via il latte. Tra una cosa e l’altra ho allattato meno di un mese”, ha spiegato.

L’infiammazione ha quindi costretto Giulia a interrompere l’allattamento prima del tempo, nonostante si fosse preparata all’esperienza facendo scorta di integratori e prodotti specifici: “Sono rimasta con questa scatolina che non sono riuscita neanche a finire perché sono stata veramente tanto, tanto sfortunata”, ha raccontato ancora.

L’obiettivo dell’imprenditrice, raccontando la sua esperienza, è quello di dar coraggio a molte donne che si sono trovate nella sua stessa situazione: “L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato”, ha concluso.

Giulia De Lellis e la nascita di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato da poco il primo complimese della piccola Priscilla, che è nata l’8 ottobre 2025. L’arrivo della bambina ha chiaramente rivoluzionato la vita della coppia, come ha raccontato l’ex protagonista di Uomini e Donne in più occasioni: “È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

Nonostante le voci di una presunta crisi, la relazione tra il rapper e la sua compagna continua ad andare a gonfie vele, e la nascita della primogenita sembra aver rafforzato il loro legame: lo stesso Tony ha dedicato a Priscilla diversi post dal sapore ironico, spegnendo insieme alla compagna la candelina del suo primo mese di vita. Ancor prima che venisse al mondo, inoltre, il cantante aveva deciso di tatuarsi sulla guancia il nome della sua primogenita, bruciando decisamente le tappe.

“L’unica cosa che amo davvero è la mia famiglia”, aveva inoltre spiegato Tony Effe ai giornalisti nei mesi di gravidanza di Giulia De Lellis. Un’affermazione che si è dimostrata sincera, almeno a giudicare da quanto trapela dai social della coppia.

