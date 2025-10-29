L'influencer è tornata sui social dopo il parto: ha raccontato l'allattamento, la gioia per la piccola Priscilla e la sua dolce “bolla d’amore” con Tony Effe

Dopo alcune settimane di silenzio, Giulia De Lellis è tornata a farsi sentire sui social, raccontando con sincerità e ironia i suoi primi giorni da neomamma. L’influencer romana, che a inizio ottobre ha dato alla luce la piccola Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe, si è mostrata serena ma provata: “Eccoci, sono appena resuscitata”, ha detto sorridendo ai suoi follower.

Giulia De Lellis e l’allattamento: “Ho avuto la mastite”

Giulia De Lellis ha rivelato di essere rimasta lontana dai riflettori dopo il parto a causa di una mastite, un’infiammazione tipica dell’allattamento che le ha causato febbre alta e spossatezza, oltre che dolore, gonfiore e malessere generale.

“Non è stato un periodo facile, ma ce l’ho fatta. Sono viva e finalmente posso godermi la mia bambina“, ha detto su Instagram, con la sincerità che da sempre la contraddistingue.

Nonostante i giorni complicati, per Giulia è indubbiamente un momento magico: “Lei è bellissima, sta benissimo. Praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato”, ha scherzato, svelando che la piccola somiglia in tutto e per tutto a papà Tony Effe.

Della mamma la Priscilla avrebbe preso solo un dettaglio tenerissimo: “Dormiamo allo stesso modo, a bocca aperta e con le braccia in aria”, ha confidato la De Lellis.

Oggi l’influencer vive nella sua “baby bubble”, come la chiama lei: una bolla di amore puro e nuove emozioni. “Me la sto godendo in ogni istante. Tutti mi dicono che questo periodo passa in un attimo, quindi voglio ricordare tutto, imprimere ogni momento nella memoria”, ha confessato con dolcezza.

Sui social Giulia, 29 anni, non ha nascosto le difficoltà della nuova vita da mamma: “È tutto molto intenso, sia nel bene che nel male. È impegnativo, diverso, nuovo. Sto imparando, mi sto adattando, ma è incredibile. Poi la guardi e ti sembra di volare su un altro pianeta”, ha raccontato con una certa emozione.

Intanto, Tony Effe non ha resistito al fascino della paternità: sui social ha condiviso qualche scatto con la sua primogenita, mostrando un lato tenero e protettivo che ha immediatamente conquistato i fan della coppia.

Tra l’altro il cantante non ha esitato a omaggiare la sua compagna con un push present, ovvero il regalo che i papà fanno alle loro compagne dopo l’arrivo di un bebè.

Per il suo pensiero d’amore Tony si è affidato alle abili ed esperte mani di Alessandro Bernini, il gioielliere dei Vip. La scelta è ricaduta su uno scintillante Eternity Set. Un simbolo di amore eterno e bellezza. Il set si compone di un anello ovale in oro giallo 18 carati con diamanti naturali da 0,50 ct ciascuno e una collana tennis in oro giallo 18 carati, con oltre venti carati di diamanti naturali.

La nuova vita di Giulia De Lellis con Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe si sono conosciuti poco più di un anno fa, e la loro relazione è cresciuta rapidamente, fino alla dolce attesa annunciata a maggio. Dopo i primi rumors e una gravidanza vissuta con discrezione, la nascita di Priscilla ha coronato un amore giovane ma profondo, che oggi li vede uniti e innamorati più che mai.

Tra notti insonni, tenerezze e nuovi inizi, Giulia De Lellis si è mostrata come non l’avevamo mai vista: autentica, fragile, felice. E soprattutto, follemente innamorata della sua piccola “gemella del mio fidanzato”.

