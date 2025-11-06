Giulia De Lellis racconta la nuova quotidianità in tre: “Ti cambia la vita”

La nuova vita a tre di Giulia De Lellis: ritmi, imprevisti e prime emozioni con Tony Effe e la piccola Priscilla

Dopo il silenzio dei primi giorni da neomamma, Giulia De Lellis è tornata a raccontarsi online. L’influencer romana parla ai suoi fan con un’energia diversa, quella che arriva quando la vita cambia ritmo e si riempie di nuove priorità.

Con l’arrivo della piccola Priscilla, la sua quotidianità si è trasformata e ha assunto le sembianze di una nuova normalità che Giulia sta imparando a vivere, passo dopo passo, in tre.

Giulia De Lellis, le prime impressioni sulla vita in tre

A ottobre Giulia De Lellis è diventata mamma di Priscilla, la bambina nata dall’amore con Tony Effe. Una gioia immensa che, inevitabilmente, ha riscritto ogni equilibrio: la routine di prima non esiste più e quella nuova sta ancora prendendo forma.

Dopo i primi aggiornamenti, Giulia ha iniziato a condividere qualche dettaglio in più: non solo foto dolci e momenti da cartolina, ma anche quelle parti di vita che non si vedono nei feed patinati.

“Se c’è una cosa che devo fare è prendere un po’ le misure sulla preparazione mia e della bambina prima di uscire. È una tragedia, continuo a fare a ogni appuntamento almeno 40 minuti di ritardo perché all’ultimo minuto succede qualcosa” racconta ridendo mentre si concentra sul make-up prima di uscire. Una confessione che chiunque abbia avuto un neonato riconosce al volo: la programmazione non esiste, vince sempre l’imprevisto.

“Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre che è molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa” spiega.

Un ritorno che profuma di nuovo inizio ma anche di una quotidianità diversa, dove i ritmi vanno imparati giorno per giorno: “È intenso: quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta ma prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e se fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

Giulia De Lellis, la vita da mamma

Prima di tornare online con la serenità (quasi) ritrovata, Giulia aveva già raccontato ai suoi follower un retroscena meno patinato dei primi giorni da mamma. Dopo il parto, infatti, si era tenuta lontana dai social a causa di una mastite che, come ha ammesso lei stessa, l’aveva messa completamente ko.

“Non è stato un periodo facile, ma ce l’ho fatta. Sono viva e finalmente posso godermi la mia bambina”, aveva spiegato su Instagram.

Nonostante tutto, però, Giulia aveva comunque voluto condividere le prime impressioni sulla sua vita da mamma e alcuni dettagli della piccola Priscilla: “Lei è bellissima, sta benissimo. Praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato” aveva scherzato, rivelando quanto la bimba somigli a Tony Effe.

“Me la sto godendo in ogni istante. Tutti mi dicono che questo periodo passa in un attimo, quindi voglio ricordare tutto, imprimere ogni momento nella memoria”. Un proposito che Giulia sta portando avanti con Tony Effe che, oltre a non nascondere la felicità dell’essere diventato padre pubblicando scatti con Priscilla, ha anche sorpreso Giulia con un bellissimo e scintillante regalo appena dopo il parto.

