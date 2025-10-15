Giulia De Lellis, il prezioso regalo di Tony Effe dopo la nascita della figlia

Come da tradizione, il rapper ha omaggiato la sua compagna per l'arrivo della piccola Priscilla e non ha badato di certo a spese

Un regalo per celebrare la nascita di Priscilla, la prima figlia insieme. Tony Effe non si è sottratto alla tradizione del push present (chiamato anche baby bauble o baby gift), ovvero il regalo che i papà fanno alle loro compagne dopo l’arrivo di un bebè. Un modo per celebrare l’evento, per ribadire il proprio amore e la gioia per l’allargamento della famiglia. E Giulia De Lellis, che ha partorito al Gemelli di Roma, ne ha ricevuto uno preziosissimo. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Il regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis dopo la nascita di Priscilla

Per il suo regalo a Giulia De Lellis, Tony Effe ha deciso di affidarsi alle abili ed esperte mani di Alessandro Bernini, il gioielliere dei Vip. La scelta è ricaduto su uno scintillante Eternity Set.

Un simbolo di amore eterno e bellezza. Il set si compone di un anello ovale in oro giallo 18 carati con diamanti naturali da 0,50 ct ciascuno e una collana tennis in oro giallo 18 carati, con oltre venti carati di diamanti naturali.

All’interno, c’è nascosta un’incisione segreta: “07.10.25”, che è la data di nascita di Priscilla, sigillata per sempre nell’oro.

“Sono profondamente onorato di essere stato scelto dai genitori di Priscilla per creare un gioiello che celebra un momento così significativo: la nascita della loro figlia”, ha commentato entusiasta il gioielliere su Instagram.

Tony Effe, mostrando il suo regalo ai follower sul proprio profilo, ha invece scritto: “I veri uomini viziano le loro donne”.

Un anno fa il cantante si era affidato allo stesso designer per realizzare un prezioso anello sempre per la sua Giulietta. Un diamante di grandi dimensioni che l’influencer ha subito sfoggiato sull’anulare sinistro. Il solitario è realizzato in oro bianco ma a renderlo prezioso è il diamante di forma ovale di 2,5 carati il cui costo varia tra i 9mila e i 30mila euro.

Un nuovo capitolo per Giulia De Lellis e Tony Effe

Con l’arrivo di Priscilla, per Giulia De Lellis e Tony Effe si apre adesso una nuova fase, indubbiamente quella più intensa e autentica del loro rapporto. La nascita della bambina, avvenuta a un anno dal primo incontro tra i due, ha sicuramente dato un nuovo significato alla loro relazione.

Un momento di gioia che Giulia aspettava da tempo e che, come spesso ha fatto con i suoi follower, ha voluto condividere sui social.

Fin dai primi giorni in ospedale, sia lei che Tony hanno pubblicato piccoli frammenti di questo nuovo inizio: mani intrecciate, sguardi complici e naturalmente la piccola Priscilla, sempre mostrata con discrezione ma già al centro di ogni emozione.

Durante la gravidanza, Giulia ha raccontato passo dopo passo la sua esperienza, parlando delle trasformazioni, delle paure e della curiosità di una maternità che desiderava da tanto. Tra stories e post, ha coinvolto la sua community anche nei momenti più intimi, condividendo consigli, riflessioni e perfino la scelta del nome della bimba: dolce e deciso, proprio come lei l’ha sempre immaginata.

Ora Giulia e Tony si trovano davanti a una nuova normalità fatta di notti insonni e mille prime volte. Una dimensione che li unisce in modo diverso e che, forse, ce li mostrerà in una luce tutta nuova.