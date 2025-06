Giulia De Lellis e Tony Effe, i segnali di crisi: l’indiscrezione

IPA Giulia De Lellis

Potrebbe esserci aria di tempesta tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in crisi nonostante l’arrivo imminente della piccola Priscilla, attesa in autunno. Stando ad alcune ricostruzioni, sono tanti gli indizi che suggerirebbero che l’influencer e il rapper sarebbero sempre più lontani: ecco cosa starebbe succedendo tra i due.

Giulia De Lellis e Tony Effe, aria di crisi: gli indizi

La storia d’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe non procedere nel migliore dei modi. Anzi tra i due ci sarebbe aria di crisi: è quello che si legge sulle pagine del settimanale Chi, che fa notare che da tempo l’influencer e il rapper non si mostrano più insieme sui social.

Ad alimentare i gossip la lontananza della coppia anche a eventi importanti: un’assenza che non è passata inosservata soprattutto se pensiamo che questo dovrebbe essere uno dei periodi più felici per i due. “Lui ha sfilato durante la fashion week milanese e lei non c’era”, ha sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Un paio di giorni fa il rapper ha infatti indossato i panni del modello per il brand PDF Channel di Domenico Formichetti e l’influencer non era presente alla sfilata. Aspetto ancora più insolito è che Giulia, sempre attivissima sui social, non abbia speso una parola per il compagno, quando tramite i suoi account ha sempre sostenuto le attività del rapper.

Pare tra l’altro che De Lellis si trovasse proprio a Milano mentre il compagno sfilava, a organizzare casa per l’arrivo della piccola Priscilla. E pare che abbia lasciato il capoluogo lombardo sabato per recarsi a Roma, forse per preparare il baby shower con amici e parenti. A dare conferma la soffiata diffusa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha fatto sapere tramite delle storie su Instagram che “il rapper non sarà presente e non per impegni lavorativi“.

A favorire i pettegolezzi poi l’assenza di like e commenti tra i due, quando prima fioccavano dediche al miele: per Chi quello che traspare dai profili social di Giulia e Tonny Effe “fa tutt’altro che ben sperare”.

Giulia De Lellis, come procede la gravidanza

La gravidanza di Giulia De Lellis procede per il meglio: lo ha fatto sapere la stessa influencer qualche giorno fa, quando su Instagram ha raccontato di essere andata in giro “tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto”.

L’ex volto di Uomini e Donne infatti, sebbene non abbia (ancora) svelato la data di nascita della bimba che porta in grembo, si sta già portando avanti, organizzando al meglio l’arrivo della sua prima figlia. “Sono contenta perché mi sono messa tranquilla, quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, ma si arriva a un certo punto in cui ci sono pratiche inevitabili da sbrigare e sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà”, aveva detto tra le storie.

De Lellis è concentrata sull’arrivo di Priscilla e niente sembra scalfire la sua felicità in questo momento magico. Anche in quel caso però, un dettaglio aveva acceso la curiosità degli osservatori più attenti. Giulia infatti per le sue visite di routine aveva scelto di essere accompagnata dall’assistente del suo migliore amico e non dal futuro papà, come ci si aspetterebbe: coincidenze o c’è davvero aria di tempesta tra i due?