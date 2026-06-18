È duro lo sfogo di Giulia De Lellis contro chi ha pubblicato senza il suo consenso le foto della figlia Priscilla

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Giulia De Lellis

La sovraesposizione mediatica dei minori è un tema molto delicato, che troppo spesso viene preso alla leggera, specie quando i minori sono figli di genitori famosi. Sono molti, troppi, famosi e non, le madri e i padri che scelgono di convidere sul web l’immagine dei propri bambini. Mentre altri, pur conducendo una vita sotto i riflettori, tentano di preservare la privacy dei propri piccoli. Tra questi vi è anche Giulia De Lellis, che non ha mai mostrato le foto della figlia Priscilla. L’influencer è decisa ad agire legalmente contro chi, contro la sua volontà, ha pubblicato una foto della bambina.

Lo sfogo di Giulia De Lellis: “Dovreste vergognarvi!”

“Sto scrivendo queste righe con profonda amarezza e indignazione”: così Giulia De Lellis dà inizio a un lungo sfogo condiviso sulle storie del suo profilo Instagram – e che sembra composto sotto dettatura di figure esperte. “Oggi è stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato: l’esposizione mediatica di minori contro la volontà dei loro genitori” scrive l’influencer.

“I bambini non sono una notizia, non sono un titolo e non possono diventare strumenti per generare curiosità o clamore. – prosegue – E non basta una sfocatura o qualche pixel a proteggerlo quando resta comunque riconoscibile dal contesto o da altri elementi identificativi”.

La pubblicazione dell’immagine di soggetti minori senza previo consenso dei genitori è contraria al codice deontologico dei giornalisti italiani, ma “al di là degli aspetti giuridici” che De Lellis afferma “verranno affrontati nelle sedi opportune”, ciò che la ferisce maggiormente “è la totale assenza di sensibilità, rispetto ed etica verso chi dovrebbe essere protetto più di chiunque altro.”.

La neomamma lancia un appello: “Basta utilizzare immagini di minori senza il consenso dei loro genitori. Basta oltrepassare limiti che non dovrebbero mai essere superati”. E sono dure le sue parole contro chi infrange le regole: “Dovreste soltanto vergognarvi!”

“Sono arrabbiata, delusa e disgustata. E aggiungo anche che da questo momento in poi, chiunque deciderà di diffondere, pubblicare o ricondividere quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità” chiosa Giulia, che da quando ha dato alla luce Priscilla, la figlia nata dalla relazione con il trapper Tony Effe, ha sempre fatto molta attenzione affinché l’immagine della piccola restasse privata.

Il caso delle prime foto al mare

A suscitare l’ira della madre è stato un noto settimanale di gossip, che qualche giorno prima ho pubblicato gli scatti di un paparazzo che si trovava presso lo stesso stabilimento marittimo dove Giulia De Lellis e Tony Effe si stavano godendo qualche giorno di riposo in compagnia della coppia di amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Assieme a loro, anche le piccole Priscilla e Clara Isabel, entrambe nate, a pochi giorni di distanza, nell’ottobre 2025.

Raccontando l’emozione delle prime vacanze al mare per le bimbe, la rivista ne ha condiviso degli scatti rubati. Clara Isabel, la cui immagine viene abitualmente postata sul web dai suoi genitori, si mostrava senza alcuno schermo. Il volto di Priscilla era invece oscurato dai pixel, così come previsto dal regolamento di settore. Una sfocatura, però, per De Lellis non è sufficiente e contro la testata procederà per vie legali.