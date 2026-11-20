A "La Volta Buona" Licia Colò si commuove ricordando un bambino conosciuto in Madagascar, mentre Giusy Ferreri rivela perché aveva così paura della gravidanza

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Licia Colò

A La Volta Buona le emozioni non sono mancate. Nella puntata di venerdì 20 novembre, Caterina Balivo ha accolto ospiti e testimonianze in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con uno speciale realizzato insieme a UNICEF. A commuovere il pubblico è stata soprattutto Licia Colò, che ha raccontato un episodio del suo passato al quale ripensa ancora con dolore.

Ma nel salotto di Rai 1 c’è stato spazio anche per Giusy Ferreri, protagonista di una chiacchierata sulla maternità, sulla musica e sulla sua nuova passione come autrice di romanzi.

Licia Colò si commuove a La Volta Buona: “Non ho avuto il coraggio”

Siamo abituati a vedere Licia Colò sorridente, curiosa e pronta a raccontare le meraviglie del mondo. Questa volta, però, ospite da Caterina Balivo, ha aperto il suo cuore raccontando un episodio molto intimo che ancora oggi la scuote profondamente.

La conduttrice ha parlato di un’esperienza vissuta in Madagascar quando era ancora molto giovane. Si trovava sul posto per lavoro e, durante una giornata di riprese, aveva incrociato un bambino di circa sei anni in condizioni di povertà: appariva denutrito, eppure aveva una vivacità che l’aveva subito colpita.

Il piccolo aveva preso a camminarle dietro e, ascoltando la troupe, aveva scoperto il suo nome. Da quel momento aveva continuato a chiamarla: “Licia, Licia”.

La conduttrice aveva pensato di fermarsi, cercare i suoi genitori e capire come aiutarlo. Aveva persino immaginato di occuparsi di lui economicamente una volta tornata a casa, ma il gruppo doveva proseguire e alla fine anche lei aveva accettato di ripartire.

Ripensando a quella scelta, Licia Colò è scoppiata in lacrime. “Chiedo scusa, perché è uno dei pochi rimpianti che ho nella mia vita”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. “Quello sguardo non l’ho più dimenticato”.

Oggi, ha spiegato, avrebbe reagito in maniera diversa. Si sarebbe impuntata, avrebbe chiesto di fermare tutto pur di tentare di aiutare quel bambino. All’epoca, invece, non aveva trovato la forza di farlo.

La sua testimonianza ha dato un significato ancora più personale alla puntata dedicata all’infanzia, ricordando quanto possa contare anche un piccolo gesto di attenzione verso chi vive in difficoltà.

La sua testimonianza ha dato un significato ancora più personale alla puntata dedicata all’infanzia, ricordando quanto possa contare anche un piccolo gesto di attenzione verso chi vive in difficoltà.

Giusy Ferreri, la paura della gravidanza e i nuovi progetti

Anche Giusy Ferreri ha sorpreso la padrona di casa con una confessione molto personale. La cantante ha ammesso che, prima di diventare mamma, la maternità le sembrava un’esperienza difficile da immaginare per se stessa, soprattutto per il timore di affrontare una gravidanza.

“Pensavo che non fosse una cosa adatta a me. Avevo una gran paura”, ha raccontato parlando apertamente di quelle insicurezze che spesso accompagnano una scelta così importante.

La chiacchierata si è poi spostata sulla carriera e su un possibile ritorno a Sanremo, sul quale Ferreri ha preferito mantenere il mistero: “So che quest’anno sono loro che chiamano. Vedremo“. Non è mancato un riferimento a Tiziano Ferro, al quale è ancora molto legata: “Ogni tanto ci scriviamo, sa che gli sono molto grata”.

Tra le novità c’è anche il debutto come scrittrice con Le voci interrotte. La prima indagine di Minerva, un noir nel quale ha inserito diversi riferimenti alla propria vita, comprese alcune canzoni che interpretava da ragazza. “Per me la scrittura è stata sempre fondamentale”, ha spiegato. E chissà che Minerva non torni presto con un nuovo mistero da risolvere, come ha suggerito la stessa Balivo.