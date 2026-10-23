Elena Sofia Ricci a La Volta Buona, il gesto che fa piangere Caterina Balivo

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IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo si è commossa in diretta a La Volta Buona. È successo durante l’intervista a Elena Sofia Ricci, ospite della puntata di venerdì 23 ottobre. L’attrice, tornata su Rai 1 con la fiction I casi di Teresa Battaglia, ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, tra successi, riconoscimenti e ricordi personali. Ma è stato un gesto di qualche anno fa, accompagnato da parole che conservano ancora oggi un significato profondo, a far scendere le lacrime alla conduttrice di Aversa.

Elena Sofia Ricci a La Volta Buona, il discorso che commuove Caterina Balivo

Un’intervista a cuore aperto, quella di Elena Sofia Ricci a La Volta Buona. L’attrice si è raccontata a Caterina Balivo, ripercorrendo una carriera costellata di successi, tra cinema, teatro e televisione. L’occasione è stata anche quella di commentare gli ottimi ascolti tv de I casi di Teresa Battaglia, la fiction di Rai 1 che la vede protagonista.

Durante la chiacchierata, la presentatrice ha voluto soffermarsi sui numerosi premi conquistati dalla sua ospite, ricordando in particolare un momento che l’ha profondamente colpita. Quello risalente al 2019, quando Elena Sofia Ricci ha ricevuto il David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Loro di Paolo Sorrentino.

Quella sera, sul palco della premiazione, ha pronunciato un discorso che ha fatto commuovere gran parte del pubblico. E che Caterina Balivo non ha mai dimenticato.

“L’avrai visto tante volte, ma questo è un regalo che faccio a me”, ha spiegato Cate, prima di mandare in onda il filmato della cerimonia. Nelle immagini, Elena Sofia Ricci appare visibilmente emozionata mentre stringe tra le mani il prestigioso riconoscimento. “Ho la salivazione azzerata”, aveva esordito, quasi incredula per la vittoria.

Dopo aver ringraziato Toni Servillo, definendolo un “compagno di lavoro meraviglioso”, e Paolo Sorrentino, l’attrice aveva rivolto un pensiero speciale alle persone più importanti della sua vita: le figlie. “Vorrei dedicare questo premio con tutto il cuore alle mie figlie, vi auguro di poter vivere della vostra passione come me”.

Poche parole, pronunciate con la voce rotta dall’emozione, che hanno trasformato un momento di celebrazione professionale in un messaggio d’amore e di speranza.

Caterina Balivo in lacrime in tv: “Uno dei messaggi più belli”

Al termine del filmato, le telecamere sono tornate nello studio de La Volta Buona. E gli occhi lucidi di Caterina Balivo non sono passati inosservati. La conduttrice si era già commossa nel 2019, ascoltando quelle parole per la prima volta. A distanza di sette anni, la reazione è stata la stessa.

A colpirla non è stata soltanto la dedica di una madre alle proprie figlie, ma soprattutto il significato di quell’augurio, rivolto idealmente a un’intera generazione.

“In questo momento così difficile per i nostri giovani italiani è uno dei messaggi più belli che un adulto possa fare”, ha commentato la Balivo, senza riuscire a nascondere l’emozione.

Un pensiero condiviso anche da Elena Sofia Ricci, che ha riconosciuto quanto oggi possa essere complicato per i ragazzi trasformare le proprie passioni in un lavoro. “Ti sei commossa, ma hai ragione, noi come generazione siamo state più fortunate”, ha osservato.

Elena Sofia Ricci, chi sono le figlie Emma e Maria

Elena Sofia Ricci è madre di due figlie Emma Quartullo e Maria Mainetti, nate da due relazioni molto importanti.

Emma, classe 1996 e frutto della relazione con l’attore e regista Pino Quartullo, si è laureata al DAMS dell’Università Roma Tre e ha intrapreso la carriera di regista teatrale.

Maria, nata nel 2005 dal matrimonio con il compositore Stefano Mainetti, con il quale Elena è stata sposata dal 2003 al 2022, ha invece deciso di seguire più da vicino le orme della madre, scegliendo la recitazione.