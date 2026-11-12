Paura a La Volta Buona, Katia Ricciarelli si sente male in diretta

Katia Ricciarelli si sente male in diretta a La Volta Buona e interrompe la trasmissione. Caterina Balivo si accorge subito del malessere e chiede aiuto ai suoi collaboratori

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IPA Katia Ricciarelli a La Volta Buona

Attimi di paura a La Volta Buona. Katia Ricciarelli ha accusato un improvviso malore durante la diretta di giovedì 12 novembre. La cantante lirica ha interrotto la conversazione dopo aver avvertito un momento di debolezza. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata Caterina Balivo, che è immediatamente intervenuta per sincerarsi delle condizioni della sua ospite.

Katia Ricciarelli si sente male a La Volta Buona: cosa è successo

A La Volta Buona si stava parlando di longevità e altri segreti per vivere oltre cento anni quando Katia Ricciarelli ha accusato un improvviso malore. Fino a quel momento, la conversazione si era svolta in un clima disteso, tra racconti personali, ricordi e riflessioni sulla longevità.

L’ex moglie di Pippo Baudo, che lo scorso gennaio ha compiuto 80 anni, stava partecipando alla discussione raccontando anche alcuni episodi della propria infanzia.

Ma all’improvviso qualcosa è cambiato. Mentre Caterina Balivo stava per introdurre un nuovo argomento, soffermandosi sul rapporto tra desiderio e longevità, la Ricciarelli ha mostrato evidenti segnali di malessere.

“Un nuovo tema è quello del desiderio, sembra che il desiderio allunghi la vita. Allora Monica Guerritore ha detto…”, stava spiegando la conduttrice, quando si è accorta che la sua ospite non sembrava stare bene. “Che c’è, ti senti male Katia?”, le ha chiesto immediatamente, interrompendo il discorso.

In un primo momento, gli altri presenti in studio non hanno compreso la gravità della situazione, tanto da domandarsi se si trattasse di uno scherzo. Ma la risposta della cantante ha chiarito che il malessere era reale. “Ho avuto un momento di… ti giuro… come una debolezza… scusate, mi sono sentita male”, ha confessato la Ricciarelli, con il volto visibilmente pallido.

Poche parole, pronunciate con un certo imbarazzo, che hanno immediatamente attirato l’attenzione di tutti. Katia non è riuscita a individuare una causa precisa, descrivendo tutto come un improvviso momento di debolezza.

Per fortuna la Balivo ha saputo gestire la situazione con prontezza, cercando di tranquillizzare la Ricciarelli senza alimentare ulteriormente la preoccupazione. Ha dunque chiesto ai suoi collaboratori di fare un caffè alla sua ospite.

La stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato a scusarsi per l’interruzione, nonostante nessuno le avesse rivolto alcun rimprovero. Un gesto che ha mostrato quanto fosse dispiaciuta per aver involontariamente attirato l’attenzione sulle proprie condizioni di salute.

Fortunatamente, il malore è durato soltanto pochi istanti e la cantante ha dato rapidamente segnali di ripresa. Anche se non è rimasta in studio fino alla fine della puntata.

Come sta Katia Ricciarelli dopo il malore in diretta

A rassicurare il pubblico sono state soprattutto le immagini successive al malore. Dopo essersi ripresa, Katia Ricciarelli non soltanto ha continuato a partecipare alla trasmissione, ma si è anche alzata dalla propria postazione per concedersi un ballo lento con uno degli ospiti centenari presenti in studio. Un momento che ha riportato il sorriso tra i presenti, allontanando la tensione accumulata pochi minuti prima.

Katia ha dunque ricordato la sua infanzia segnata da difficoltà economiche, ma ricca dell’affetto delle donne della sua famiglia. Tra i ricordi, quello di un’alimentazione semplice, fatta soprattutto di riso e fagioli, che oggi ha voluto rievocare con affetto.

Successivamente ha lasciato lo studio de La Volta Buona, preferendo non trattenersi fino alla conclusione della puntata. Non è chiaro se abbia deciso di andare via per sottoporsi ad accertamenti e verificare le proprie condizioni di salute oppure se la sua uscita fosse già prevista a causa di impegni presi precedentemente.