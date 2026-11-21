Filippa Lagerback si è raccontata a "Verissimo", ripercorrendo il dolore per la perdita della madre e il momento più difficile vissuto insieme al marito Daniele Bossari

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Discrezione, eleganza e una grande consapevolezza di sé: Filippa Lagerback è una donna risolta, che nella sua vita si è spesso trovata a fare i conti con eventi drammatici e gravi lutti. Eppure, sembra non aver perso il sorriso: “Mi alleno a vedere la bellezza anche nelle cose brutte”, ha spiegato a Verissimo, presentando il suo libro La vita che c’è.

Filippa Lagerback, la morte della mamma

Tra i momenti più difficili che Filippa Lagerback si è trovata ad affrontare c’è la scomparsa improvvisa della mamma Margaretha, avvenuta lo scorso anno. La morte della donna ha cambiato profondamente anche il modo in cui la conduttrice vive il suo ricordo: se quando era ancora in vita non le capitava di pensarla tutti i giorni, oggi è diventata una presenza costante nei suoi pensieri, il primo al risveglio e l’ultimo prima di addormentarsi.

“Il ricordo di lei è fortissimo e ancora non credo a quello che è successo. Mi dico: ‘Lei no'”, confessa, spiegando come spesso si pensi che certe tragedie possano capitare soltanto agli altri. Una perdita che, secondo Filippa, non si supera mai davvero: “Il lutto è per sempre, come l’amore”.

C’è poi un ricordo particolarmente significativo, legato all’ultimo saluto. Il giorno prima della morte della madre, infatti, le due si erano dette “ti amo” al telefono: “Oggi ripenso a quella telefonata e credo che ci siamo dette proprio tutto, ci siamo salutate così”.

Filippa e il rapporto recuperato con il padre

La scomparsa della madre ha avuto conseguenze anche sul rapporto con il padre, con cui Filippa è riuscita a ritrovare una vicinanza che prima mancava. I genitori, infatti, avevano divorziato quando i figli erano molto piccoli e l’uomo non aveva mai trascorso molto tempo con loro.

“Mio padre è sempre stato lontano e distante, ma da quando mia madre è morta abbiamo recuperato il nostro rapporto”, racconta ancora Lagerback. A un certo punto, la conduttrice ha trovato anche il coraggio di dirgli: “Io ti perdono“. Forse lui non ha compreso fino in fondo il significato di quelle parole, ma per lei è stato un passaggio importante, che le ha permesso di sentirsi finalmente in pace. Da qui anche un consiglio rivolto a chi ha questioni irrisolte con i propri genitori: “Se potete, chiaritevi”.

La storia d’amore con Daniele Bossari

Filippa Lagerback è legata da 25 anni a Daniele Bossari. Il conduttore l’ha spesso ringraziata pubblicamente per averlo sostenuto in un momento molto delicato, quando aveva dovuto fare i conti con una grave depressione. “Lui dice che gli ho salvato la vita? Ho fatto semplicemente quello che va fatto quando si sta insieme a qualcuno. Ci si sostiene e si cerca insieme una via d’uscita. Ci siamo salvati insieme”.

L’ex modella ha quindi ricordato anche come il presentatore riuscì a conquistarla: “Mi corteggiava con i fax: dovunque mi trovassi nel mondo, me ne arrivava uno sotto la porta”, racconta Filippa. Un’attenzione che non è venuta meno neppure con il passare del tempo. Ancora oggi, infatti, tra loro c’è una certa timidezza: lui, anziché telefonarle direttamente, le chiede prima: “Posso disturbarti?”.

Per molto tempo Filippa è stata la colonna portante della coppia, ma la morte della madre l’ha portata a concedersi una fragilità che forse prima non si era mai permessa. “In quel momento ho capito di aver bisogno di aiuto e mi sono rivolta a una psicologa. Ho pensato che non ce l’avrei fatta. Mi sentivo seduta con le gambe dentro un pozzo nero”.

Il rapporto con la bellezza

Con il passare degli anni è cambiato anche il rapporto di Filippa con la propria immagine. Oggi si sente più sicura e consapevole di sé, tanto da vivere con maggiore serenità anche i segni del tempo. “Alla mia età sai quello che sei, sei consapevole di chi sei, anche con qualche ruga”, spiega, arrivando a una considerazione positiva sull’invecchiamento: “Invecchiare non è per niente male”.