Marina Rocco, bella e luminosa sul red carpet. Voto: 8
Ecco che il tappeto scarlatto dell'Auditorium Parco della Musica si accende per la seconda serata della Festa del Cinema di Roma 2026, portando inevitabilmente con sé una nuova carrellata di giudizi e voti in materia di stile, eleganza e audacia. Ad aprire le danze è Marina Rocco, bellissima e luminosa (anche) grazie al suo bell'abito verde chartreuse in chiffon, con spalle scoperte e silhouette plissettata vedo-non vedo. Molto interessante la scelta del rossetto rosso sulle labbra, a contrasto. Voto: 8.