Marina Rocco, bella e luminosa sul red carpet. Voto: 8

14/10/26 20:19

Ecco che il tappeto scarlatto dell'Auditorium Parco della Musica si accende per la seconda serata della Festa del Cinema di Roma 2026, portando inevitabilmente con sé una nuova carrellata di giudizi e voti in materia di stile, eleganza e audacia. Ad aprire le danze è Marina Rocco, bellissima e luminosa (anche) grazie al suo bell'abito verde chartreuse in chiffon, con spalle scoperte e silhouette plissettata vedo-non vedo. Molto interessante la scelta del rossetto rosso sulle labbra, a contrasto. Voto: 8.
Cinema
Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.