Martina Stella insegna come abbinare marrone e grigio: il look chic da copiare subito

Martina Stella al photocall di "La sera a Roma"

Il marrone e il grigio sono due dei colori più interessanti dell’Autunno-Inverno 2026, ma abbinarli senza rendere l’outfit troppo serio può sembrare complicato. A dimostrare che insieme funzionano benissimo è Martina Stella, che alla Festa del Cinema di Roma ha scelto un look sofisticato, contemporaneo e soprattutto facilissimo da reinterpretare anche nella vita di tutti i giorni.

Martina Stella alla Festa del Cinema di Roma, il look chic che mette insieme marrone e grigio

Dimentichiamo per un momento gli abiti da sera, gli strascichi e le creazioni da alta moda. Alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Martina Stella ha deciso di puntare su un’eleganza decisamente più quotidiana, dimostrando che per attirare l’attenzione non servono necessariamente paillettes e tacchi vertiginosi. Anzi, talvolta bastano un paio di pantaloni ben tagliati, una giacca di pelle e una palette cromatica particolarmente azzeccata.

L’attrice toscana, diventata celebre giovanissima grazie al film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, è arrivata al photocall di La sera a Roma, il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina, con un completo che sembra uscito direttamente da una delle migliori selezioni di street style delle Fashion Week.

Per l’occasione ha scelto di abbinare una giacca in pelle marrone cioccolato a un paio di pantaloni sartoriali grigi, due capi apparentemente distanti per stile e consistenza, ma che insieme trovano un equilibrio davvero interessante.

La protagonista dell’outfit è senza dubbio la giacca. Realizzata in pelle dalla finitura leggermente lucida, presenta una costruzione che richiama il blazer classico, con colletto, abbottonatura frontale e tasche applicate con patta. A renderla particolarmente femminile è la cintura sottile coordinata, stretta in vita per definire la silhouette senza sacrificare il carattere rilassato del capo.

A contrastare la struttura della giacca ci pensano i pantaloni grigi, dal taglio ampio e dalla vita alta, caratterizzati da pinces frontali e da una linea morbida che accompagna la figura fino alle scarpe. Il tessuto dall’aspetto laniero, con la sua texture leggermente mélange, introduce un elemento più rigoroso e sartoriale, alleggerito però dai volumi generosi.

A completare l’outfit, Martina ha scelto scarpe marrone scuro dalla punta arrotondata, quasi completamente nascoste dall’orlo dei pantaloni, e una piccola borsa nera. I gioielli sono ridotti al minimo, con orecchini luminosi ma discreti.

Martina Stella, il ritorno al cinema con La sera a Roma e una nuova stagione professionale

Il photocall romano segna anche un momento importante per Martina Stella, che sta vivendo una fase particolarmente intensa della propria carriera, tra cinema, teatro e progetti personali.

L’attrice è infatti nel cast di La sera a Roma. Una storia dalle atmosfere noir, ambientata in una Capitale elegante e decadente, dove la morte di un giovane aspirante attore trascina un giornalista e sceneggiatore in una rete di segreti, relazioni e sospetti. Al suo fianco troviamo, tra gli altri, Massimo Ghini, Carlo Buccirosso e Rocío Muñoz Morales, in un racconto corale che intreccia le vicende private dei personaggi al mistero centrale.

Per Martina è un altro tassello di un percorso artistico che negli ultimi tempi l’ha vista sperimentare anche linguaggi diversi. L’attrice si è infatti cimentata con il musical Cantando sotto la pioggia, diretto da Luciano Cannito, affrontando un ruolo comico che le ha permesso di mettersi alla prova anche con il canto e la dimensione teatrale.

Non mancano, naturalmente, le novità sul fronte personale. Dopo la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, Martina ha scelto di raccontare con una buona dose di autoironia alcuni episodi della propria vita sentimentale attraverso il progetto Casi umani, dedicato anche alle esperienze, non sempre fortunate, degli appuntamenti al buio.