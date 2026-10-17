Il figlio di Pippo Baudo rivede Katia Ricciarelli, un dettaglio lascia Silvia Toffanin senza parole

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Un incontro che riporta alla luce ricordi, affetti e qualche ferita ancora aperta. A Verissimo, Alex Baudo, figlio del compianto Pippo Baudo, ha ritrovato Katia Ricciarelli, ex moglie del celebre conduttore televisivo. Un confronto segnato dall’affetto reciproco, ma anche dalle parole amare del soprano, che ha rammentato di aver scoperto soltanto attraverso i giornali l’esistenza del figlio dell’uomo con cui ha condiviso una parte importante della propria vita. E non è l’unico rimpianto della cantante, che è tornata a parlare anche degli ultimi momenti di vita dell’ex marito e del dolore per non aver potuto trascorrere altro tempo insieme a lui.

Alex Baudo e Katia Ricciarelli, l’incontro a Verissimo

Nonostante la distanza geografica, tra Alex Baudo e Katia Ricciarelli esiste un rapporto di affetto e amicizia che si è consolidato nel corso degli anni. A raccontarlo è stato proprio il figlio di Pippo Baudo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con l’ex moglie del padre.

“Siamo amici, ci sentiamo al telefono. Ogni volta che ci sentiamo mi dice: “Vieni a trovarmi”, ma lei sta in Veneto e io in Australia”, ha spiegato Alex, sottolineando come la distanza renda complicato organizzare incontri di persona.

Un legame nato relativamente tardi, come ha confermato lo stesso Baudo. “Ci siamo conosciuti molto dopo, la prima volta cinque o sei anni fa. Però ci siamo sentiti sempre al telefono”. Una rivelazione che ha lasciato di stucco anche la stessa Toffanin, visto che il matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è antecedente: è durato infatti dal 1986 al 2004.

Ergo, durante gli anni del suo matrimonio con Super Pippo, Katia non ha mai avuto modo di incontrare – almeno di persona – il figlio di Baudo. Nonostante questo, tra i due è riuscita a crearsi una complicità sincera, alimentata dal ricordo del conduttore e dalla volontà di mantenere vivo un legame che entrambi considerano importante.

Katia Ricciarelli: “Ho scoperto del figlio di Pippo Baudo dai giornali”

Se oggi il rapporto con Alex è sereno, Katia Ricciarelli non nasconde l’amarezza per le circostanze in cui è venuta a conoscenza della sua esistenza. Durante l’intervista, il soprano ha ricordato di aver appreso la notizia attraverso la stampa, senza che nessuno delle persone vicine all’allora marito le avesse anticipato nulla.

“Avrei preferito saperlo prima, ho scoperto del figlio di Pippo dai giornali“, ha detto, lasciando trasparire un dispiacere che il tempo non sembra aver cancellato. La Ricciarelli ha poi rivolto una critica alla cerchia di persone che frequentavano il conduttore.

“La cerchia di amicizia di Pippo è stata tutta a bocca chiusa”, ha osservato. A ferirla non tanto l’esistenza di Alex quanto il fatto di essere rimasta all’oscuro di una parte così importante della vita dell’uomo che ha sposato e amato a lungo. Un sentimento che la cantante ha espresso senza nascondere la propria delusione, pur ribadendo l’affetto che oggi prova nei confronti del figlio di Baudo.

Il dolore per gli ultimi giorni di Pippo Baudo: “Avrei voluto stargli vicino”

Il discorso si è poi spostato sugli ultimi tempi di vita di Pippo Baudo, un argomento che continua a suscitare un certo rammarico in Katia Ricciarelli. Il soprano ha infatti ribadito di non essere stata informata delle condizioni di salute dell’ex marito.

“Avrei voluto sapere quando stava male per passare del tempo con lui. L’ho saputo dai giornali. La considerazione non è stata molta”, ha dichiarato a Verissimo.

Nonostante tutto, la Ricciarelli ha voluto concludere il suo intervento con un pensiero affettuoso rivolto ad Alex Baudo, augurandogli di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo: “Auguro ogni bene ad Alex e spero che riesca a fare l’artista, perché è quello che si merita. Lui ha sofferto molto”.