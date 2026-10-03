Mamma bis da pochi mesi, Anna Tatangelo è tornata a "Verissimo" per raccontare la sua vita al fianco di Giacomo Buttaroni e del suo desiderio di sposarsi

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Anna Tatangelo è una vecchia conoscenza del programma. Ospite di Verissimo, seduta davanti a Silvia Toffanin, la cantante di Sora si è lasciata andare e ha parlato d’amore, di maternità e di un’assenza che continua a pesare. Accanto a lei, a sorpresa, il figlio Andrea: prima volta in uno studio televisivo, con gli stessi occhi azzurri della sorellina (e della nonna) e un racconto che ha strappato un sorriso a tutti. Più un pomeriggio di confidenze che un’intervista.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: “Ho il desiderio di sposarmi”

Il capitolo sentimentale è quello che tiene banco. Con Giacomo Buttaroni la cantante ha costruito qualcosa che somiglia poco alle sue storie di un tempo: meno clamore e più quotidianità vera. E quando Toffanin le chiede delle nozze, la risposta arriva senza giri di parole: “Desidero sposarmi, ma non come quando ero giovane. Rimane di certo un sogno, il mio compagno vorrebbe tanto ma in questo momento ci penso meno”.

Una frase che racconta esattamente il punto in cui si trova. Il matrimonio non è archiviato, è solo appoggiato su uno scaffale, in attesa di tempi più calmi. Perché adesso le giornate ruotano tutte intorno alla piccola Beatrice, arrivata a cambiare gli equilibri di casa. Di Giacomo, Anna parla con una gratitudine che non ha bisogno di essere sottolineata: un compagno maturo nel senso più concreto del termine, uno che con la bambina c’è davvero, che si divide le notti in bianco e non delega la parte faticosa. Il tipo di presenza che, a trentanove anni, vale più di una promessa fatta davanti all’altare.

Il figlio Andrea a Verissimo: lo svenimento il giorno del parto e il ricordo di nonna Palmira

Poi entra lui, Andrea, il primogenito nato dalla lunga storia con Gigi D’Alessio. Timido quanto basta, ma deciso a raccontare la sua versione di quel giorno. Quando è nata Beatrice, l’emozione gli ha giocato uno scherzo ed è svenuto. Un dettaglio che in studio fa ridere, ma che dice bene quanto quel momento lo abbia travolto.

Tra fratello e sorella, nonostante la differenza d’età, si è creato un rapporto che la Tatangelo osserva con una tenerezza quasi incredula. Andrea con la piccola è protettivo, paziente, presente. È lui il primo a correre quando piange.

In questa famiglia che si è allargata manca però un posto a tavola. Quello di nonna Palmira, la mamma di Anna, scomparsa lasciando un vuoto che il tempo non ha riempito. Gli occhi azzurri di entrambi i nipoti sono i suoi, un filo che continua a tenerli legati. “Mi manca molto, mi manca raccontarle le mie giornate”, confessa la cantante. E su Andrea aggiunge qualcosa che spiega tutto: “Con lui aveva un bellissimo rapporto, per mio figlio lei è stata una seconda mamma”. Il sogno del matrimonio resta lì, sullo sfondo. Per ora le basta questo.