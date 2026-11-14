“Annuncio importantissimo”, Stefano De Martino svela la dolce attesa ad Affari Tuoi

IPA Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 14 novembre è toccato alla Lombardia: a giocare è stata Alessandra, per tutti Ale, arrivata da Brugherio insieme al compagno Simone. La pacchista ha pescato il pacco numero 8, e in studio ha fatto il suo ingresso una nuova concorrente per la Toscana: Martina, infermiera pediatrica di Grosseto. Non è mancata la consueta gag di Herbert Ballerina, questa volta giocata su Lodi (“l’odi”). Ma il momento più emozionante è arrivato poco dopo, con un annuncio in diretta che ha commosso tutti.

Affari Tuoi, l’annuncio di Alessandra e Simone: “Arriva la fratellina”

Prima di aprire i pacchi, Stefano De Martino ha voluto conoscere meglio la coppia. Alessandra e Simone hanno una bambina, Alice, che tra pochi giorni compirà quattro anni, e si sono conosciuti per caso: lei lavorava in un bar, lui doveva passare a salutare un’amica in comune e ha trovato lei. Dopo un paio d’ore di chiacchiere, la sera stessa erano già fuori insieme a mangiare una pizza.

Poi, la sorpresa. “Dobbiamo fare un piccolo annuncio importantissimo”, ha detto Stefano De Martino, rivolgendosi proprio alla piccola Alice, che da tempo desidera un fratellino o una sorellina, tanto che l’ultima volta al mercato ha chiesto: “Mamma, mi compri la fratellina?”. E così è arrivata la rivelazione: “Ti dobbiamo dire una cosa: tra un po’ arriva la fratellina“. Alessandra non è riuscita a trattenere le lacrime, e De Martino ha commentato: “Una bella sorpresa, avete fatto bene a non dirglielo prima”.

Del resto, negli ultimi tempi lo studio di Affari Tuoi è diventato il luogo dei grandi annunci. Solo una settimana fa, durante la partita di Camilla dal Lazio, il conduttore aveva anticipato che presto celebrerà un matrimonio in diretta: lo speciale dedicato alle coppie è atteso in prima serata il 18 dicembre.

Come è finita la partita

La partita, però, non è iniziata nel migliore dei modi. Il secondo pacco aperto è stato proprio quello da 300mila euro, e in studio l’aria si è fatta subito tesa. “Non c’è problema, dai”, ha provato a sdrammatizzare Alessandra, che poco dopo ha accettato il cambio lasciando il suo 8 per il 7. Una puntata dal ritmo serrato, anche per lasciare spazio a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle: nel 13 della Basilicata c’era il pacco nero, che valeva 30mila euro, mentre la prima offerta del Dottore è stata di 17mila euro. Rifiutata.

Stefano De Martino ne ha approfittato per prendere un po’ in giro la coppia: “Non è un rosso basso”, ha detto prima di svelare un pacco blu da 200 euro. Rifiutato anche il cambio, in gioco sono rimasti quattro blu e quattro rossi: 10mila, 15mila, 20mila e 200mila euro. Poi, la doccia fredda. “Roviniamoci la serata: nel 19 della Liguria, non scherzo, ci sono 200mila euro”, ha annunciato il conduttore, con Simone rimasto letteralmente tramortito. A quel punto il Dottore ha offerto 4mila euro, ma la coppia ha detto ancora di no.

Non è bastato nemmeno il “mantra” del pacco blu, ripetuto insieme a Martin: tiro dopo tiro, tra i rossi è rimasto soltanto quello da 10mila euro. A quel punto Alessandra e Simone hanno deciso di giocarsi tutto alla Regione Fortunata, scegliendo Puglia e Trentino-Alto Adige (Simone voleva scegliere l’Umbria). “Per 50mila euro, la Regione Fortunata di stasera è l’Umbria. Simone aveva ragione”.