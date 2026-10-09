Affari Tuoi, Antonella Clerici sorprende Stefano De Martino e chiama il Dottore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna a condurre una scoppiettante puntata di Affari Tuoi. La trasmissione, dopo numerosi stop dovuti alle partite di calcio trasmesse su Rai Uno, è tornata in onda, intrattenendo i telespettatori con uno show sempre più frizzante.

Affari Tuoi, Gordana emoziona Stefano De Martino con la sua storia

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Gordana, concorrente del Friuli Venezia Giulia, arrivata al celebre bancone della trasmissione con il pacco numero 20. Sin dai primi minuti della sua partita Gordana, arrivata in studio insieme alla sorella, ha commosso il pubblico e Stefano De Martino svelando la storia dei suoi genitori, arrivati in Italia per sfuggire all’orrore della guerra.

La sua partita è stata ricca di colpi di scena e ha tenuto tutti col fiato sospeso sino all’ultimo istante. I primissimi tiri infatti non sono stati particolarmente fortunati: Gordana ha eliminato i premi da 200mila e da 75mila. Poi l’offerta del Dottore del valore di 28mila euro che è stata prontamente rifiutata dalla concorrente.

Anche la seconda offerta non ha fatto cedere Gordana che però ha deciso di fare un cambio. Una scelta che si è rivelata vincente e che ha aperto la strada ad una partita fortunata. Dopo aver rifiutato altre due offerte del Dottore – da 18mila e da 20mila – la concorrente ha accettato un altro cambio, scoprendo però che quello che stringeva fra le mani conteneva 30mila euro ed era il Pacco Nero. Rifiutando l’ennesima offerta del Dottore, Gordana si è trovata di fronte ad un bivio con un tabellone contenente 20mila euro e il Contropacco. Con grande coraggio ed emozionando sia il pubblico che Stefano De Martino, Gordana ha deciso di continuare sino alla fine, scoprendo che nel suo pacco c’era il premio di 20mila euro.

Il ritorno di Antonella Clerici ad Affari Tuoi

Straordinario il ritorno di Antonella Clerici che è approdata ad Affari Tuoi dopo anni dalla sua conduzione. La presentatrice è arrivata nello show per presentare la nuova edizione di The Voice Senior.

“Ero venuta qui per ballare, Tommasino è già passato e ora che faccio?”, ha scherzato la Clerici, prima di farsi svelare la dieta da Stefano De Martino. Il presentatore ha raccontato di mangiare in modo sano e tenersi in linea durante la settimana, concedendosi però delle delizie durante il week end. Immancabile dunque il riferimento al programma di cucina guidato dalla presentatrice.

Era il 2006 quando Antonella Clerici sbarcò al timone di Affari Tuoi, al posto di Pupo. Ad oggi è stata l’unica donna a guidare il celebre game show di Rai Uno.

“Non sono mai stata brava a fingere, ma proprio non ero capace”, ha rivelato la conduttrice al collega, prima di prendere in mano il telefono per parlare con il Dottore, mitica figura della trasmissione Rai. “Sono vent’anni che non sento la sua voce, non capivo mai quello che voleva dirmi”, ha detto Antonella, visibilmente emozionata. Un ritorno ricco di risate ed emozioni forti che dimostra anche il forte legame di amicizia fra Antonella Clerici e Stefano De Martino.