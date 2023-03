La mia amica flirta con il mio ragazzo

Sto insieme a F. da sei mesi. Andiamo d’accordo, ci vogliamo bene. Ma ora una mia amica ha cominciato a flirtare con lui. Gli manda messaggi, foto, mette sempre cuoricini sui suoi social. Quando ci vediamo con gli amici, lei cerca di stare vicino a lui, lo fissa, ride alle sue battute. E poi lo tocca, cosa che mi infastidisce da morire. Gli tocca le spalle, le braccia, il viso e lo guarda come se volesse fare sesso con lui. Io sono arrabbiata ma non so cosa fare.

Ti sei fidanzata con il ragazzo dei tuoi sogni e vivete felici su una nuvoletta rosa, innamorati come passerotti in primavera, lontani anni luce dal mondo sottostante buio e cattivo. Bé, puoi scommetterci che arriverà la guastafeste che ha deciso di scardinare il vostro idillio con la precisione di uno scassinatore professionista. La terza incomoda, che vi conosce bene, si insinua tra te e il tuo boy, senza riguardo per i vostri sentimenti, con l’intenzione di passarci sopra con la ferocia di un carro-armato.

Ma questa situazione sembra raccontare solo di una bad girl stile Harley Queen che si scaglia contro due giovani ingenui e indifesi. Niente di più sbagliato: qui i protagonisti sono tutti e tre e ognuno ha la sua parte.

Lei, l’amica tentatrice

Potrebbe flirtare con il tuo lui solo per divertirsi, per il gusto di soffiarti il ragazzo, per togliersi uno sfizio, perché invidia la vostra intesa. Potrebbe invece essersi presa una reale sbandata per lui e questo l’ha fatta andare un po’ fuori di testa. Si sta giocando il tutto per tutto, comportandosi (consapevolmente?) in modo scorretto. Affrontarla a brutto muso non è una mossa furba. Lei risponderebbe che ti sei fatta un film e che non ci pensa proprio a rubarti il ragazzo. Finirebbe a botte.

Meglio l’approccio amichevole-confidenziale: trova un momento per stare da sola con lei, magari per un caffè o un aperitivo, e chiedile come se la passa, se le piace qualcuno, se è felice. Fingi di svelarle che sei in ansia perché pensi che il tuo tipo stia flirtando con un’altra ragazza. E vedi che faccia fa. Aggiungi che tu saresti molto addolorata se quest’ipotesi fosse reale e che ritieni davvero spregevole una donna che ci provi con il tuo compagno: ma non è meglio dirsi le cose come stanno invece di ricorrere a stupidi sotterfugi? Se ha un minimo di sensibilità dovrebbe sentirsi chiamata in causa e mollare la presa, ovvero il tuo ragazzo. Anche se sarebbe più onorevole per lei confessarti che le piace tantissimo.

Lui, il ragazzo-bersaglio

Chi sta meglio di lui? Ha una fidanzata che lo ama e un’altra ragazza che lo corteggia. Il suo ego ne dovrebbe essere molto gratificato. Per questo sembra ben disposto verso le avance dell’amica tentatrice che lo ha puntato. Un messaggio birichino, uno sguardo intrigante, un abbraccio, uno sfioramento della girl che ci prova lo fa sentire un semi-dio. Se è onesto con te, dovrebbe parlarti di questa ragazza e magari chiederti anche cosa può fare. “Cosa puoi fare, amo? Non darle corda, non sorriderle, non guardarla! Spostati se ti si appiccica, resta muto se ti parla, bloccala sulla chat! È tanto facile!”: meglio poche frasi ma chiare, per far capire al fidanzato che basta poco per neutralizzare una scocciatrice. Ma lui la ritiene tale? O è tentato… dalla tentatrice? Parlarsi con calma è sempre la soluzione migliore, senza urlare o fare scenate (chi dà i numeri passa automaticamente dalla parte del torto). C’è in gioco il vostro rapporto.

Lui non è una vittima innocente della bad girl: se non la rifiuta con gentile fermezza, se apprezza i contatti con lei e gongola dei suoi like sui social, è protagonista del gioco tanto quanto lei (anche se nega con forza). Non commettere l’errore di scaricare le colpe tutte sull’amica scorretta: anche il tuo partner è “correo” in questo balletto a tre. Devi fare chiarezza con lui: “Ci sto male quando vedo che ti fai aprrocciare di altre ragazze”, puoi dirgli, oppure “Mi sembra che la Vale ci stia provando con te… è possibile?”. m anche “Che faresti se ricevessi io tutti quei messaggi da un ragazzo?”. Se lui non accetta di parlarne o dribbla il discorso con destrezza, è il caso di richiamarlo alle sue responsabilità verso la vostra storia e verso di te.

Tu, la fidanzata minacciata

Quando ti sei resa conto che la tua amica ci stava provando col tuo ragazzo ti sei sentita tradita, ferita, stordita, allibita. “Come ha potuto farmi questo?” hai pensato mentre eri indecisa se saltarle al collo oppure lasciare la scena del crimine senza voltarti indietro. Se il tuo lui è un ragazzo a posto, ti dimostrerà che della tipa non gliene importa proprio niente e che ama solo te. È facile da fare, basta ignorarla. Ma se lui ci sta anche solo per scherzare, tu precipiti nella disperazione e la tua autostima si disintegra. “Cos’ha lei più di me?” ti chiedi mentre sbocconcelli una tavoletta di cioccolata fondente. E sai benissimo che tu non hai niente meno di lei.

Sei carina, brillante, intelligente, gentile, disponibile, sincera e nell’intimità sei super! Non subire passivamente l’onta e vai all’attacco. Dimostra di non temere la tentatrice, abbraccia il tuo partner quando la tipa gli si avvicina, dille scherzosamente “Giù le mani dal MIO ragazzo!” quando lei si ostina a toccarlo, lanciale sguardi di riprovazione se esagera. Ricordati che tu non sei la vittima di questo giochino ma sei il personaggio principale che vuole ristabilire le regole. Non soffrire in silenzio: puoi cambiare le carte in tavola, rimettere la tipa al suo posto e risvegliare il tuo ragazzo dalla condizione di “beato tra le donne” per riportarlo alla realtà della vostra storia di coppia.

Come va a finire

Se va tutto bene, tu avrai recuperato un’amica che aveva smarrito la retta via della lealtà amicale. Avrai riavuto il tuo ragazzo tutto intero, dopo che si sarà scusato con te per essersi dimostrato vulnerabile alle lusinghe della tentatrice. Se invece la storia s’ingarbuglia e scopri che tra i due c’è davvero qualcosa, forse li avrai persi entrambi ma avrai riottenuto la tua serenità. Lasciali andare e ricomincia da te. Stavolta con un’amica fidata e sincera e un ragazzo che ti ami davvero. Si può fare!