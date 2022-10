Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Ruberesti il fidanzato a un'amica?

La maggior parte di noi negherà con sdegno di essere capace di rubare il partner a un’amica. Le sacre leggi dell’amicizia non si infrangono: piuttosto che provare a soffiarle il compagno, partiremmo per la Papua Nuova Guinea così da non vederli più insieme finché non ci sia passata.

In rotta di collisione

Ma siamo oneste: se un tipo ci piace, e ci piace tanto, non c’è amicizia che tenga. Se quando lo vediamo il cuore ci batte a mille, se lo sogniamo di notte e lo pensiamo di giorno, se ci sembra che lui ricambi caldamente i nostri sguardi, allora il cuore potrebbe indurci a far saltare un’amicizia pur di trovare l’amore. E quindi si entra comunque in rotta di collisione: scontrarci con l’amica e distruggere il nostro legame oppure… scontrarci con noi stesse e rinunciare a quel ragazzo in nome della lealtà?

Il fattore “lui”

Il problema non è di facile soluzione. Ma c’è un fattore che non dobbiamo perdere di vista: il ragazzo che ci piace, ma che ha il difettuccio di essere fidanzato con una nostra amica, è comunque fornito di capacità decisionale e istinto emotivo. Quindi semmai non saremmo noi a rubarlo, quanto lui disposto (e pronto) a farsi rubare.

A carte scoperte

Nessuno si fa trascinare in un pasticcio sentimentale se non vuole. Quindi, lode a chi rinuncia alla crush per salvare l’amicizia, ma nessuna condanna a chi tenta il “furto” perchè ha capito che il tipo in questione ci sta. L’importante è poi giocare a carte scoperte e confessare il “fattaccio” all’amica (ormai ex).

E tu che faresti? Gioca con il test e scopri se sei pronta a compiere la “rapina di ragazzo” oppure non ci riusciresti (quasi) mai!