La concorrente di Affari Tuoi sfida il Dottore: rifiuta una cifra maxi e scoppia la polemica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno il 2 novembre 2026 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che ha scatenato il pubblico online per via della scelta della concorrente che prima ha parlato della fatica nel guadagnare denaro, poi ha preso una decisione molto particolare.

Affari Tuoi, Simona sfida il Dottore

A prendere parte a questa puntata di Affari Tuoi, Simona dalla Sicilia che ha scelto di farsi accompagnare nello studio di Stefano De Martino dal fratello Salvatore. La partita della concorrente è iniziata con qualche difficoltà. Simona infatti da subito ha perso sia 200mila che 100mila euro.

Nonostante ciò, Simona ha scelto di rifiutare immediatamente l’offerta da 30mila euro del Dottore. La fortuna però non le ha dato ragione e, uno dopo l’altro, la concorrente ha perso diversi premi alti. Se la mossa di cambiare il pacco sembrava vincente – visto che il suo pacco conteneva solamente 5 euro – la situazione è precipitata in fretta.

Questo però non ha fermato Simona che ha rifiutato l’offerta del Dottore di 20mila euro, scegliendo di andare avanti. Con l’arrivo del finale, la concorrente ha sfidato ancora una volta il Dottore, rifiutando un cambio pacco. Si è poi ritrovata con un tabellone che conteneva un pacco blu, il Pacco Nero e i premi da 10mila e 300mila euro.

Nell’ultima parte di Affari Tuoi, la concorrente ha parlato a Stefano De Martino della sua azienda di famiglia. Ripercorrendone la storia in un momento particolarmente emozionante in cui ha raccontato sacrifici, paure e tanto amore.

“Per mettere da parte il denaro bisogna fare sacrifici, gli italiani lo sanno bene – ha spiegato -. Il numero del mio pacco è legato proprio ai sacrifici che la nostra famiglia ha fatto per mettere su la nostra azienda, che è stata inaugurata 21 anni fa”.

L’offerta di 80mila euro rifiutata

Ha quindi rifiutato l’offerta del Dottore da 40mila euro, continuando a giocare. In pochi tiri ha eliminato tutti i pacchi blu, restando con 300mila euro e 10mila euro. A quel punto il Dottore ha tentato una mossa straordinaria, offrendo alla concorrente ben 80mila euro. Simona, convinta che fosse un modo per tenerla lontano dai 300mila euro, non ha accettato.

La concorrente ha rifiutato gli 80mila euro, dopo il discorso fatto poco prima a Stefano De Martino, e ha deciso di proseguire la partite, lasciando da parte una cifra piuttosto alta. Alla fine Simona ha sfidato un po’ troppo la sorte e, all’apertura del pacco, ha fatto una scoperta amara. Conteneva infatti la cifra di 10mila euro. Simona ha visto così sfumare la possibilità di vincere 300mila euro, tornando a casa con un montepremi piuttosto basso rispetto all’offerta del Dottore.

Sui social in tanti hanno commentato la sua scelta decisamente azzardata. “Chi troppo vuole nulla stringe”, ha scritto qualcuno. “Per rifiutare una cifra del genere vuol dire che hai almeno il doppio in banca e che quei soldi, evidentemente, non sono una tua priorità”, ha spiegato qualcun altro. Infine qualcun ha scritto: “Quando la gente non da l’importanza ai soldi”.