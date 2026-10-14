Affari Tuoi, Martina realizza il sogno del marito ma sbaglia sul più bello. De Martino in imbarazzo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

Una partita da cardiopalma, un sogno premonitore e una confidenza che ha messo in imbarazzo Stefano De Martino. La puntata di Affari Tuoi del 14 ottobre ha avuto come protagonista Martina, concorrente della Toscana, che ha portato a casa 100mila euro dopo aver sfiorato il premio massimo di 300mila euro. Una serata ricca di colpi di scena, durante la quale non sono mancati momenti di ironia e qualche battuta dal sapore malizioso rivolta al conduttore. A rendere ancora più particolare la partita, il racconto del marito Nico, convinto fin dall’inizio che la moglie sarebbe arrivata fino alle battute finali del gioco.

Affari Tuoi, Martina dalla Toscana vince la macchina

Protagonista della nuova puntata di Affari Tuoi è Martina, infermiera di Arezzo e mamma del piccolo Filippo, accompagnata in studio dal marito Nico. La concorrente inizia la partita con il pacco numero 11 e, fin dalle prime battute, sembra avere la fortuna dalla sua parte. Nei primi quattro tiri riesce infatti a eliminare tre pacchi blu, quelli contenenti le cifre più basse, anche se perde i premi da 10mila e 20mila euro.

La prima telefonata del Dottore porta una proposta da 30mila euro, che Martina decide di rifiutare. Poco dopo arriva anche una sorpresa: grazie alla possibilità di individuare il pacco contenente l’automobile, riesce ad aggiudicarsi una Opel. È la prima volta, dopo 34 puntate, che viene conquistata la macchina messa in palio dalla trasmissione.

La partita prosegue nel migliore dei modi. Martina rifiuta un cambio proposto dal Dottore e continua a eliminare pacchi blu, compreso quello di Tommasino. Il tabellone diventa così sempre più favorevole, con numerosi premi importanti ancora in gioco.

Quando il Dottore torna a farsi sentire, mette sul piatto 35mila euro. Una cifra considerevole, soprattutto alla luce dei progetti che Martina vorrebbe realizzare. “Ho tante cose da fare, il mutuo, rifare le persiane di casa e portare i miei nonni in crociera“, racconta la diretta interessata. Nonostante le necessità economiche, decide di proseguire, convinta di poter ottenere qualcosa in più.

Arriva quindi il momento di cambiare strategia. Di fronte a una nuova proposta del Dottore, che prevede due tiri e un cambio, Martina accetta di lasciare il suo pacco numero 11 per prendere il 20. Una decisione che si rivela inizialmente favorevole: quando viene aperto il pacco ceduto alla collega dell’Abruzzo, al suo interno ci sono 30mila euro. Poco dopo viene eliminato anche il pacco nero, che contiene zero euro.

L’imbarazzo di Stefano De Martino e il sogno di Nico

Il momento più curioso della serata arriva quando il Dottore propone a Martina 50mila euro. Lei si commuove e, prima di prendere una decisione, si lascia andare a una riflessione sulla propria vita. Racconta di essersi sempre considerata molto fortunata negli affetti, anche se meno fortunata al gioco.

Poi, rivolgendosi direttamente a Stefano De Martino, pronuncia una frase che scatena l’ilarità in studio: “Sono venuta qui, ho conosciuto te”. Parole che assumono il tono di una dichiarazione scherzosa e che sembrano mettere per un momento in imbarazzo il conduttore.

Martina, accorgendosi del doppio senso, aggiunge immediatamente: “Mio marito lo sa”. Un’ulteriore battuta che rende ancora più divertente il siparietto, mentre Nico assiste alla scena accanto alla moglie.

Ma proprio il marito diventa protagonista di un altro momento della partita. Nico racconta infatti di aver fatto un sogno prima della partecipazione al programma: nella sua visione, lui e Martina sarebbero arrivati fino alla fine della partita e, per riuscirci, avrebbero dovuto dimostrare coraggio.

Un sogno che la coppia sembra voler trasformare in realtà. Martina decide così di fidarsi dell’intuizione del marito e rifiuta anche l’offerta da 50mila euro, scegliendo di continuare a giocare.

La fortuna sembra darle ragione. Sul tabellone restano appena cinque pacchi: 5 euro, 100 euro, 50mila euro, 100mila euro e 300mila euro. Martina apre quello da 5 euro, mantenendo intatte le possibilità di conquistare una delle cifre più importanti.

Martina accetta 100mila euro ma nel suo pacco ce ne sono 300mila

La tensione cresce quando il Dottore richiama e chiede di pescare una carta tra offerta e cambio. Martina spera in una proposta da 200mila euro, ma il Dottore si ferma a 75mila. Ancora una volta, la donna non si lascia convincere e decide di andare avanti.

Il tabellone, a questo punto, è particolarmente favorevole: rimangono soltanto tre pacchi, contenenti 100 euro, 100mila euro e 300mila euro. Due possibilità su tre garantirebbero una vincita a sei cifre, ma il rischio di tornare a casa con appena 100 euro è ancora concreto.

È allora che arriva la telefonata decisiva. Il Dottore offre 100mila euro, una somma che permetterebbe a Martina di realizzare molti dei desideri raccontati durante la serata. Dopo aver dimostrato coraggio per tutta la partita, sceglie questa volta la prudenza e accetta l’assegno.

La partita, però, non è ancora finita. Come da tradizione, Stefano De Martino invita Martina a scoprire cosa sarebbe successo se avesse continuato a giocare. Indica il pacco numero 15, che contiene appena 100 euro. Sul tabellone restano così soltanto i due premi più importanti: 100mila e 300mila euro. A quel punto, la curiosità si concentra sul pacco numero 20, quello che Martina aveva scelto dopo aver abbandonato l’11.

Quando viene aperto, arriva la scoperta più clamorosa della serata: al suo interno ci sono 300mila euro. Una rivelazione che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca. Martina avrebbe potuto conquistare il premio più prestigioso, ma ha preferito fermarsi davanti alla certezza di 100mila euro, ai quali si aggiunge l’automobile vinta nelle prime fasi della partita.

Il sogno del marito Nico, almeno in parte, si è avverato: la coppia è arrivata fino alla fine e ha dimostrato di avere coraggio. A mancare è stato soltanto l’ultimo passo, quello che avrebbe trasformato una vincita già importante in un trionfo da 300mila euro.