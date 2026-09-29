Affari Tuoi, De Martino svela i primi vincitori della Lotteria. Ma il concorrente resta a mani vuote

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Una girandola di emozioni nella puntata del 29 settembre di Affari Tuoi: Stefano De Martino ha annunciato i primi due vincitori dei premi della Lotteria Italia legati alla trasmissione, regalando 10mila euro ai rispettivi possessori. Serata decisamente meno fortunata per il concorrente in gara, rimasto a mani vuote.

Affari Tuoi, la gara e il concorrente

A giocare nella puntata del 29 settembre di Affari Tuoi è Mattia da Tolentino, nelle Marche. Giardiniere e coltivatore diretto, il concorrente inizia la gara con il pacco 11: “S’è vestito da gangster per spaventare il dottore”, ironizza Stefano De Martino. A supportarlo nell’avventura, mamma Dania, “una pensionata diretta”.

La gara non inizia nel migliore dei modi: via subito il pacco nero, in cui c’erano 30mila euro, e i 50mila euro nel pacco della Puglia. Un paio di mosse vincenti vedono sparire 100 euro nel pacco dell’Umbria, 50 euro in quello della Liguria, e 15mila in quello del Molise. A questo punto, il dottore offre 37mila euro, ma nonostante mamma Dania sia tentata di accettare, il concorrente rifiuta.

Purtroppo sfumano anche i 300mila euro, nascosti sotto il pacco del Trentino: “Meglio, ci avrei comprato mucche, cavalli e terreni. Ma dalle mie parti si dice meglio comprare il latte che passare da mangiare alla vacca”, ironizza Mattia. Una sequenza molto sfortunata vede infine sparire anche i 200mila euro nel pacco della Basilicata e i 70mila in quello della Sicilia. Da difendere, restano solo i 100mila.

Affari Tuoi, la sfortuna di Mattia e i vincitori della Lotteria

Finalmente Mattia trova il pacco ballerina: Martina Miliddi stasera si esibisce sulle note di Bambolero, fasciata in un minidress di colore viola con piume di struzzo. Il dottore, a questo punto, propone un cambio che il concorrente decide di accettare seguendo il consiglio dei colleghi: prende quindi il pacco 13 lasciando l’11, in cui c’erano 20mila euro. “Il 13 è il mio numero, è il mio compleanno. Il giorno che mi sono sempre portato dietro e sono fiducioso”.

Dopo aver rifiutato l’ennesima offerta del dottore, Mattia finalmente trova lo zero. Parte l’immancabile La Costiera Amalfitana, e Stefano si concede qualche passo di ballo con mamma Dania. Neanche il tempo di gioire e sfumano i 100mila nel pacco della Valle d’Aosta e anche i 30mila. Nel pacco 13, gelosamente custodito dal protagonista di giornata, c’era invece Tommasino.

Resta solo la possibilità di vincere 100mila euro grazie alla regione fortunata: Mattia punta su Toscana e Umbria, terra d’origine della fidanzata Silvia. Nulla da fare neanche in questo caso: a regalargli la vittoria sarebbe stata la Sicilia.

Per chi piange c’è comunque qualcuno che gioisce: dal 28 settembre è tornato infatti l’appuntamento con i premi giornalieri della Lotteria Italia abbinati ad Affari Tuoi. Poiché ieri sera il game show non è andato in onda per lasciare spazio alla nazionale di calcio italiana, Stefano De Martino ha annunciato questa sera i primi due biglietti fortunati, ciascuno dei quali si è aggiudicato un premio di 10mila euro. La buona sorte ha fatto tappa a Villalernia, in provincia di Alessandria, e a Napoli, città d’origine dello stesso conduttore.