Affari Tuoi, De Martino svela i primi vincitori della Lotteria. Ma il concorrente resta a mani vuote

Una girandola di emozioni nella puntata del 29 settembre di Affari Tuoi: Stefano De Martino ha annunciato i primi due vincitori dei premi della Lotteria Italia legati alla trasmissione, regalando 10mila euro ai rispettivi possessori. Serata decisamente meno fortunata per il concorrente in gara, rimasto a mani vuote.
Affari Tuoi, la gara e il concorrente
A giocare nella puntata del 29 settembre di Affari Tuoi è Mattia da Tolentino, nelle Marche. Giardiniere e coltivatore diretto, il concorrente inizia la gara con il pacco 11: “S’è vestito da gangster per spaventare il dottore”, ironizza Stefano De Martino. A supportarlo nell’avventura, mamma Dania, “una pensionata diretta”.
La gara non inizia nel migliore dei modi: via subito il pacco nero, in cui c’erano 30mila euro, e i 50mila euro nel pacco della Puglia. Un paio di mosse vincenti vedono sparire 100 euro nel pacco dell’Umbria, 50 euro in quello della Liguria, e 15mila in quello del Molise. A questo punto, il dottore offre 37mila euro, ma nonostante mamma Dania sia tentata di accettare, il concorrente rifiuta.
Purtroppo sfumano anche i 300mila euro, nascosti sotto il pacco del Trentino: “Meglio, ci avrei comprato mucche, cavalli e terreni. Ma dalle mie parti si dice meglio comprare il latte che passare da mangiare alla vacca”, ironizza Mattia. Una sequenza molto sfortunata vede infine sparire anche i 200mila euro nel pacco della Basilicata e i 70mila in quello della Sicilia. Da difendere, restano solo i 100mila.
Affari Tuoi, la sfortuna di Mattia e i vincitori della Lotteria
Finalmente Mattia trova il pacco ballerina: Martina Miliddi stasera si esibisce sulle note di Bambolero, fasciata in un minidress di colore viola con piume di struzzo. Il dottore, a questo punto, propone un cambio che il concorrente decide di accettare seguendo il consiglio dei colleghi: prende quindi il pacco 13 lasciando l’11, in cui c’erano 20mila euro. “Il 13 è il mio numero, è il mio compleanno. Il giorno che mi sono sempre portato dietro e sono fiducioso”.
Dopo aver rifiutato l’ennesima offerta del dottore, Mattia finalmente trova lo zero. Parte l’immancabile La Costiera Amalfitana, e Stefano si concede qualche passo di ballo con mamma Dania. Neanche il tempo di gioire e sfumano i 100mila nel pacco della Valle d’Aosta e anche i 30mila. Nel pacco 13, gelosamente custodito dal protagonista di giornata, c’era invece Tommasino.
Resta solo la possibilità di vincere 100mila euro grazie alla regione fortunata: Mattia punta su Toscana e Umbria, terra d’origine della fidanzata Silvia. Nulla da fare neanche in questo caso: a regalargli la vittoria sarebbe stata la Sicilia.
Per chi piange c’è comunque qualcuno che gioisce: dal 28 settembre è tornato infatti l’appuntamento con i premi giornalieri della Lotteria Italia abbinati ad Affari Tuoi. Poiché ieri sera il game show non è andato in onda per lasciare spazio alla nazionale di calcio italiana, Stefano De Martino ha annunciato questa sera i primi due biglietti fortunati, ciascuno dei quali si è aggiudicato un premio di 10mila euro. La buona sorte ha fatto tappa a Villalernia, in provincia di Alessandria, e a Napoli, città d’origine dello stesso conduttore.