Affari Tuoi, Herbert contro tutti. Stefano De Martino: “Io sono mortificato”

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IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina ad "Affari Tuoi"

Affari Tuoi è tornato nell’access prime time di Rai1 con parecchie novità: il contropacco, un nuovo studio e il dolce Tommasino che ha preso il posto di Gennarino.

Ma l’anima del programma è sempre la stessa. Venerdì 11 settembre, a quasi una settimana dal ritorno dopo la pausa estiva, Stefano De Martino ritrova Herbert e Martina Miliddi, i pacchisti e il Dottore, per un’ora di fortuna e sorprese intervallati da grandi balli.

E proprio Herbert finisce ancora una volta al centro della puntata, alle prese con la difesa del suo amatissimo contropacco.

Herbert contro tutti rimane fedele al suo contropacco

A giocare nella puntata dell’11 settembre è Dalila, che arriva dalla Lombardia e gioca con il pacco numero 5, accompagnata dalla sorella Karen. Stefano, come sempre, le racconta i premi in palio, e arriva a nominare il contropacco, che apostrofa come uno dei momenti più odiati dagli italiani.

Uno smacco vero per il povero Herbert, che racconta tra ironia e una vena di indignazione: “Almeno sui social, dicono che non è nulla di che”.

Ma sui social, si sa, si dicono molte cose.“Non capiscono niente”, replica Herbert. “Non voglio aprire una polemica, ma a me per strada non mi hanno mai detto male, come mai?”.

“Perché non ti riconoscono” risponde Stefano per sdrammatizzare.

Manco a farlo apposta, il primo pacco aperto da Dalila è proprio il contropacco. E Herbert viene così messo alla prova per provare a far cambiare idea al popolo sovrano.

“Abbiamo in studio l’uomo invisibile più alto del mondo”, annuncia Herbert facendo entrare il nulla. A presentarsi è Giovanni, con voce fuori campo: due metri e novanta di invisibilità.

“Noi stiamo andando in onda con questa cosa, io sono mortificato”, commenta Stefano, ormai rassegnato. “Ma grazie Stefano che gli stai dando visibilità”, ribatte Herbert, sapendo che molto probabilmente il pubblico non avrà cambiato idea.

“Affari Tuoi”, la partita di Dalila

l contropacco iniziale regala una linea piuttosto positiva a Dalila: i primi pacchi nascondono 50 euro e Tommasino. Una bella sforbiciata di pacchi blu che però si chiude con l’arrivo dei 200mila euro.

Il Dottore fa una prima offerta da 30mila euro: soldi sicuri che però le due sorelle decidono di non accettare. Una scelta che regala loro una triste gioia perché, subito dopo, chiamano i pacchi che nascondono 5 euro, 300mila e 30mila euro.

Il Dottore decide quindi di proporre un cambio. Dalila sente che il pacco 5 non le dice granché, ma decide comunque di tenerlo. La partita prosegue tra alti e bassi, con la concorrente che alterna pacchi rossi e pacchi blu, mantenendo un buon equilibrio sul tabellone.

Quando il Dottore chiama una terza volta, in palio ci sono ancora 3 pacchi blu, 4 pacchi rossi e il pacco nero. La nuova offerta è di 20mila euro, ma Dalila sceglie di continuare il suo gioco.

Le chiamate dei pacchi smorzano però l’entusiasmo: rimangono 3 pacchi blu, il pacco nero, 20mila e 100mila euro. A questo punto il Dottore propone nuovamente il cambio, che viene rifiutato ancora una volta. Una mossa azzardatissima, perché subito dopo Dalila chiama il pacco che nasconde i 100mila euro.

Il Dottore abbassa quindi la sua offerta, proponendo 5mila euro, ma anche questa volta Dalila rifiuta. Tutto rimane così nelle mani del pacco nero, la vera incognita della partita.

Quando richiama il Dottore, in gioco rimangono il pacco ballerina, il pacco nero e i 200mila euro. Dalila sceglie di andare fino in fondo: anche l’ultima offerta, di 8mila euro, non la dissuade dal giocare il tutto per tutto.

Il Dottore rimane agguerrito, e offre un ultimo cambio davanti ai 20mila e al pacco ballerina. Dalila è molto combattuta, perché quel 5 non le ha mai dato una sensazione particolare nel corso della puntata. Alla fine, nonostante il dubbio della sorella, la concorrente decide di cambiare con il pacco 10, l’ultimo rimasto.

Avrebbe dovuto ascoltarla: nel pacco 10 c’era l’esibizione di Martina, mentre nel 5, 20mila euro.