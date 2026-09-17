Affari Tuoi, Stefano De Martino rimprovera la concorrente, poi si emoziona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna al timone di una nuova puntata di Affari Tuoi il 17 settembre 2026. Una partita che, sin dai primissimi istanti, è stata ricca di colpi di scena, ma ha regalato un finale decisamente amaro.

Affari Tuoi, Jessica emoziona Stefano De Martino

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Jessica dall’Emilia-Romagna che ha iniziato la sua partita con il pacco numero 20 e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dalla madre. Nonostante l’incoraggiamento di Stefano De Martino, la partita non è iniziata nel migliore dei modi.

Jessica infatti ha perso da subito i premi più alti da 100mila e 200mila euro. Ha poi accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il suo pacco, il numero 20, per il pacco numero 11. Poco dopo la concorrente ha scoperto che il pacco lasciato conteneva la ballerina, ossia Martina Miliddi.

Appoggiata dalla mamma, Jessica ha rifiutato la prima offerta del Dottore pari a 25mila euro, forte di 300mila euro rimasti nel tabellone e dunque in gioco. In seguito la concorrente di Affari Tuoi ha scelto di rifiutare anche l’offerta da 30mila euro del Dottore, ritrovandosi con due pacchi blu e quattro pacchi rossi.

La partita ha preso una piega negativa quando Jessica ha deciso di ignorare il consiglio di sua madre e ha aperto un pacco scelto da lei, anziché dalla donna. Il risultato? Ha eliminato proprio il premio da 300mila euro. Una scelta che ha scatenato la reazione di Stefano De Martino che ha rimproverato – sempre con il sorriso – la concorrente, affermando che avrebbe dovuto affidarsi al consiglio della madre.

Sul finale, Jessica è rimasta in gioco con 200 euro e con 75mila euro. La concorrente ha dunque accettato l’ultimissima offerta fatta dal Dottore, portandosi a casa 30mila euro. Anche in questa occasione Stefano De Martino ha mostrato tutta la sua sensibilità, parlando dei segnali della vita, del dolore e della perdita, dopo aver ascoltato la storia di Jessica e la scelta del numero 11 per via dello zio scomparso.

Le novità di Affari Tuoi e gli ascolti ancora in calo

Affari Tuoi è tornato in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, sfidando ancora una volta La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il ritorno però è iniziato in salita, fra grandi cambiamenti e un pubblico che sente ancora il bisogno di abituarsi alle novità.

Gli ascolti infatti non hanno premiato lo show nelle prime puntate post estate. Thanat e Lupo infatti hanno salutato il programma che si è trasferito a Milano per volere di Stefano De Martino, desideroso di trascorrere più tempo con il figlio Santiago, nato dall’amore per Belen Rodriguez.

Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno invece acquistato più spazio, rendendo il programma molto più vicino ad un varietà che ad un game show. Una scelta precisa che non è stata accolta bene da tutti i telespettatori. Il pericolo è che una trasmissione nata come un gioco semplice, in cui gli spettatori si affezionano alla storia del concorrente, seguendo la sua avventura, si sia trasformato in qualcosa di differente.

E gli ascolti? Affari Tuoi ha registrato un esordio al 22,4%, per poi scendere sino al 18,9%. Nel frattempo La Ruota della Fortuna ha continuato a conquistare terreno, battendo lo show, forte di una grande fidelizzazione del pubblico.