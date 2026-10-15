Una serata da dimenticare per Marina, De Martino: “Potevamo salvare la partita al novantesimo”

IPA Stefano De Martino

Marina trova i pacchi rossi con una precisione tale che, a un certo punto, Stefano De Martino comincia a chiederle di farlo apposta. “Trovami i 20.000 euro e siamo a posto”, le dice, ormai con un occhio alla Regione Fortunata, o l’ultima spiaggia. Puntata sfortunatissima di Affari Tuoi, dove nella puntata di giovedì 15 ottobre, la concorrente di Sassari riesce a eliminare praticamente tutto quello che sarebbe stato utile tenersi. E quando si presenta l’occasione di recuperare, la risposta giusta viene in mente alla figlia.

Ex bancaria, felicemente in pensione, Marina gioca dopo diciotto puntate di attesa, accompagnata da Federica. Ha una piccola fattoria in cui trascorre otto mesi all’anno e abbastanza animali da incuriosire parecchio Stefano De Martino. Con i numeri, invece, l’intesa è molto meno felice.

Il compleanno, l’anniversario e i premi che continuano a uscire

Dopo la puntata da centomila euro, era quasi matematico avere una puntata povera, ma non ce la aspettavamo così povera. Il pacco di partenza è il 5, il giorno del suo compleanno. Una coincidenza che Marina accoglie volentieri, anche se precisa che quel numero le capita spesso senza portarle grandi fortune. L’inizio della partita sembra volerle dare ragione: nei primi quattro tiri se ne vanno già 200mila e 75mila euro, insieme alla possibilità di vincere l’automobile.

Alla prima telefonata il Dottore offre 25mila euro. Marina e Federica ringraziano, ma sono venute per giocare e l’assegno finisce nel tritadocumenti. Il 20, legato al giorno in cui Marina e Giuseppe si sono messi insieme, dovrebbe dare una mano. Dentro ci sono 100mila euro. Poco dopo escono anche i 50mila e, dal pacco della Calabria, i 300mila.

Nel frattempo Herbert Ballerina ha già trasformato i due setter della concorrente in “14” e le ha regalato un pass per “Domenica INPS”, trasmissione immaginaria per pensionati. È in grande spolvero, quasi ci scappa da ridere. Quasi. Il tabellone, però, richiede una certa capacità di conservare il buonumore.

Sette pacchi blu e un rosso: Federica trova proprio i 20mila euro

Stefano De Martino prova a cambiare prospettiva: visto che continuano a uscire premi, tanto vale arrivare alla Regione Fortunata e tentare di recuperare lì. Marina, dopo aver inizialmente difeso il suo 5, accetta di cambiarlo con l’8, numero legato alla nascita della figlia e al proprio matrimonio.

Nel pacco lasciato c’è Tommasino, che sarebbe stato in ottima compagnia nella sua fattoria. Sul tabellone, a questo punto, ci sono sette blu e un solo rosso da 20mila euro. Ed è proprio quello che Federica trova chiamando il 10 della Sicilia. “Sei proprio figlia d’arte”, osserva Stefano De Martino: dopo la sequenza della mamma, anche lei ha individuato l’unico premio rimasto da evitare.

Nell’8 di Marina c’è invece Martina Miliddi. Gli altri pacchi vengono aperti e la partita si chiude senza più rossi, con tutta la speranza di rimediare affidata alla geografia.

Federica pensa al Trentino, Marina sceglie la Calabria

Per il primo tentativo da 100mila euro sono entrambe d’accordo sulla Toscana, che viene esclusa. Sulla seconda scelta, da 50mila euro, le idee cambiano: Federica vorrebbe il Trentino-Alto Adige, meta delle sue vacanze in montagna; Marina preferisce la Calabria. La figlia le lascia decidere: “La partita è la tua, scegli tu”.

De Martino lascia in sospeso proprio queste due regioni, coinvolge lo studio e raccoglie quindici preferenze per la Calabria. Poi rimanda la risposta a dopo la pubblicità, mentre mamma e figlia aspettano di capire se almeno l’ultimo tentativo permetterà loro di portare a casa qualcosa.

Nella busta c’è il Trentino-Alto Adige: Federica aveva avuto l’intuizione giusta. La scelta definitiva era stata un’altra e anche i 50mila euro sfumano. “Potevamo salvare la partita al novantesimo”, commenta Stefano De Martino, mentre Marina e sua figlia devono salutare senza vincita, dopo aver persino nominato la risposta che avrebbe potuto cambiare la serata. Puntata amarissima.