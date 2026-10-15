Anno d’oro ad Affari Tuoi, dai 300mila euro persi da Martina alle vittorie memorabili della conduzione De Martino

IPA Stefano de Martino

Vincere 100mila euro, un’automobile (festeggiare, ovviamente) e ritrovarsi comunque a pensare a quanto si sarebbe potuto incassare. Ad Affari Tuoi è successo più di una volta, come sa Martina Liberatori, protagonista della puntata del 14 ottobre 2026. Il suo pacco custodiva 300mila euro, ma lei aveva già accettato l’offerta del Dottore. Una serata da aggiungere alle partite da ricordare della conduzione di Stefano De Martino, fra premi massimi conquistati e trattative particolarmente fortunate.

Martina Liberatori, la lepre e quella crociera per i nonni

Vorremmo ritrovarci tutti nella situazione di dover scegliere tra due pacchi rossi.

Martina Liberatori, infermiera di Arezzo, 31 anni, si è presentata con il marito Nico e una lista di desideri piuttosto comprensibile: il mutuo, le persiane da rifare, una crociera da regalare ai nonni. Prima ancora di risolvere la faccenda dei pacchi, la coppia si è aggiudicata una Opel Frontera, la prima automobile vinta in questa stagione, dopo ben 34 puntate.

Ma la fortuna non l’ha baciata solo una volta. La sera prima, a cena, Martina Liberatori aveva visto passare una lepre: per questo ha lasciato il numero 11 per il 20, quello che le ricordava l’animale. Ha rifiutato le proposte da 50mila e 75mila euro, poi ha accettato, come darle torto, 100mila euro. Sul tabellone restavano 100 euro, 100mila e 300mila: il rischio di tornare con una cifra piccolissima c’era ancora. Il premio massimo era proprio nel pacco della lepre, con una differenza di 200mila euro rispetto all’offerta accettata. Abbastanza da pensarci, certo, ma con una vincita che consente già di mettere mano a quella lista e forse, finire di pagare il mutuo.

Federica Basile e i 270mila euro chiesti direttamente al Dottore

Ma la carrellata di vincite incredibili ad Affari Tuoi non si ferma qui, ecco un veloce ripasso di vincite stellari. Era il 30 giugno 2026 quando Federica Basile, organizzatrice di eventi di Collegno, ha dimostrato di sapersela cavare anche con le trattative. Insieme alla sorella Alessia ha rifiutato 100mila euro ed è arrivata a un finale che chiunque vorrebbe: da una parte 200mila euro, dall’altra 300mila. Il sogno. A quel punto ha indicato lei la cifra per chiudere la partita: 270mila euro. Lei aveva il coltello dalla parte del manico, e per risparmiare 30mila euro il Dottore suo malgrado ha accettato. Nel suo numero 14 c’era il premio massimo.

Francesca Atorino e Angelo Russo, 600mila euro in due serate

Per il doppio colpo bisogna tornare al 2 e 3 ottobre 2025. La prima a festeggiare è stata Francesca Atorino, di Praia a Mare, accompagnata dal compagno Pino: anche lei infermiera, ma con il finale opposto. Aveva cambiato il pacco 6, che conteneva 10 euro, con il 4. Con 100mila e 300mila ancora in gioco, Francesca Atorino aveva chiesto 250mila euro, se n’è vista offrire 200mila, ha rifiutato e nel pacco 4 ha trovato il premio più alto.

La sera seguente è toccato ad Angelo Russo, dalla Sardegna, con la compagna Giulia. Anche lui aveva cambiato pacco, passando dal 3 al 12, il giorno in cui è nata la loro figlia Marilù. Arrivato all’ultima scelta fra 50mila e 300mila euro, ha detto no a 150mila e ha conquistato il massimo. Due vincite da 300mila in due puntate consecutive, mai successo prima nella storia del programma. Stefano De Martino, che quella sera festeggiava anche il compleanno, ha lasciato lo studio portandosi via il telefono rosso e la tazza. Tra il 28 settembre e l’8 ottobre 2025 le vincite hanno toccato 1 milione e 222mila euro in dodici puntate, record della sua gestione. Il Dottore avrà sudato freddo.

Ornella, la conchiglia e i 300mila euro del debutto

Ma andiamo ancora a ritroso al 26 settembre 2024, a meno di un mese dal debutto di Stefano De Martino al posto di Amadeus. Ornella, dalla Sicilia, giocava insieme al compagno Giuseppe. Sul pacco numero 8 avevano appoggiato una conchiglia che lui le aveva regalato, trovata sul fondale durante una battuta di pesca subacquea.

Il finale anche qui fortunatissimo, fra 200mila e 300mila euro. Stefano de Martino scherzava: “Probabilmente da domani non sarò più qua”. Impossibile Stefano, sei riuscito a fare più audience di Amadeus, impresa quasi impossibile. Comunque Ornella, che lavorava in un albergo a Palermo e sognava un bed and breakfast tutto suo, ha rifiutato l’offerta da 250mila e ha vinto 300mila euro. La previsione di Stefano De Martino, invece, non si è avverata: non solo è stato confermato come conduttore di Affari Tuoi, ma il 28 febbraio 2026 Carlo Conti lo ha annunciato dall’Ariston come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.