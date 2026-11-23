La partita di Maria Carmela ad Affari Tuoi è disastrosa. Ma Stefano De Martino aveva ragione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Emozioni forti, storie importanti e una partita imprevedibile: la puntata del 23 novembre 2026 di Affari Tuoi è stata, come sempre, ricca di colpi di scena. A guidare lo show Stefano De Martino, accompagnato in questa avventura da Herbert Ballerina, diventato ormai la sua spalla comica, e Martina Miliddi.

Affari Tuoi, la partita disastrosa di Maria Carmela

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Maria Carmela dalla Puglia. La concorrente ha scelto di farsi accompagnare negli studi Rai dalla sorella Anna, con cui ha affrontato la sfida con il Dottore e l’apertura dei pacchi. La sua partita è iniziata con il pacco numero 4 pescato, come di consueto, di fronte a Stefano De Martino.

La puntata però non è iniziata nel migliore dei modi. Maria Carmela infatti ha realizzato dei tiri tutt’altro che fortunati. Stefano De Martino ha provato a consolare la concorrente, preoccupata per l’andamento della partita di Affari Tuoi.

“A volte le partite che iniziano in questo modo riservano sorprese”, ha commentato il conduttore. La situazione però non è migliorata e Maria Carmela ha eliminato diverse cifre alte dal tabellone. La telefonata del Dottore ha poi cambiato le carte in tavola. La concorrente ha dunque accettato il cambio, lasciando il suo pacco, il numero 4, per prendere il pacco numero 8.

Poco dopo il Dottore ha fatto un’altra offerta alla concorrente con un assegno da 20mila euro. Maria Carmela ha però rifiutato, scegliendo di continuare la sua partita ad Affari Tuoi, fiduciosa di poter tornare a casa con una buona cifra.

Nonostante la fiducia di Stefano De Martino, la situazione ha continuato a peggiorare. La concorrente ha infatti perso anche il pacco che conteneva 300mila euro. A quel punto il Dottore ha offerto a Maria Carmela un assegno da 15mila euro che però lei ha rifiutato.

Dopo la delusione del Pacco Nero, la concorrente è rimasta a giocare con un tabellone in bilico. Da una parte i pacchi rossi da 200mila e 30mila euro, dall’altra diversi pacchi blu. Nonostante le difficoltà, Maria Carmela ha tenuto duro, rifiutando non solo un cambio offerto dal Dottore, ma anche un assegno da 20mila euro.

“L’obiettivo è tornare a casa con 200mila euro”, ha chiarito Stefano De Martino, sperando di poter terminare la puntata con una vittoria e un lieto fine per la concorrente. Purtroppo però la situazione non è migliorata, al contrario: è precipitata velocemente.

Il finale inaspettato grazie a Stefano De Martino

Maria Carmela ha infatti aperto il pacco che conteneva 200mila euro ed è rimasta nel finale con un tabellone composto da un pacco da 30mila euro e un pacco blu. Fidandosi del suo istinto, la concorrente ha scelto di andare avanti. Ha rifiutato l’ennesima offerta del Dottore e ha scelto, rischiando, di aprire il suo pacco.

Alla fine la partita di Maria Carmela si è conclusa non con una cifra altissima, ma comunque con una vittoria. Il pacco della concorrente di Affari Tuoi infatti conteneva 30mila euro. Una piccola vittoria per Stefano De Martino che, a quanto pare, aveva ragione.