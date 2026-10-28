Domenica In chiude se Maria Venier lascia. E spunta il nome di Barbara D’Urso

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IPA Mara Venier, 10 look che hanno fatto la storia tra sobrietà e bon ton

Il futuro di Domenica In è in bilico. Mara Venier ha annunciato ancora una volta il suo addio, assicurando che questa volta la decisione sarebbe definitiva. Ma la vera sorpresa arriva dai vertici Rai: senza la conduttrice, il programma potrebbe persino chiudere, lasciando spazio a un progetto completamente nuovo. E mentre si ragiona su una possibile rivoluzione del palinsesto, torna a circolare con insistenza un nome che potrebbe cambiare tutto: quello di Barbara D’Urso.

Domenica In rischia la chiusura, le parole di Mara Venier e la decisione della Rai

Ogni anno Mara Venier annuncia il desiderio di lasciare Domenica In, salvo poi tornare sui propri passi, spinta dall’affetto per il pubblico e dal legame con una trasmissione che ormai porta inevitabilmente la sua impronta.

Ma questa volta la 76enne sembra intenzionata a mantenere la promessa. “Dopo 18 anni di conduzione questa sarà la mia ultima Domenica In. Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno”, ha dichiarato di recente.

Una decisione maturata anche per il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia, in particolare al marito Nicola Carraro, e di concentrarsi su progetti professionali meno impegnativi.

La centralità di Zia Mara potrebbe rappresentare un problema per il futuro della trasmissione. Nel corso degli anni il suo nome è diventato quasi inscindibile da quello di Domenica In, storico format nato nel 1976.

A parlare apertamente di ciò che potrebbe accadere è stato Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime Rai, che ha lasciato intendere come l’uscita di scena della Venier potrebbe comportare una trasformazione radicale della domenica pomeriggio.

“Se fosse davvero così, sarei costretto a trovare una soluzione alternativa… Ho delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto…”, ha spiegato.

Parole che aprono uno scenario inatteso: non necessariamente una nuova conduttrice per Domenica In bensì la possibilità di archiviare la storica trasmissione e ripensare completamente quella fascia oraria.

Barbara D’Urso al posto di Mara Venier? Il retroscena sulla nuova Domenica In

Se davvero Mara Venier dovesse lasciare, chi potrebbe raccoglierne l’eredità? Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Barbara D’Urso, tornata al centro della scena televisiva grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

“La sua erede naturale è Barbara d’Urso… Sono amiche e questo vale già più di tutto…”, ha sussurrato qualcuno. Un’ipotesi che troverebbe terreno favorevole anche nei rapporti personali tra le due presentatrici. Mara e Barbara sono legate da una lunga amicizia, come dimostrato dalla recente ospitata della seconda nel salotto domenicale di Rai 1.

“Barbara d’Urso è la conduttrice più adatta a prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, di sicuro la stessa Mara approverebbe…Visto come l’ha accolta quando l’ha voluta ospite”, ha fatto notare qualcun altro.

E per Barbarella non si tratterebbe di certo di un debutto nella domenica pomeriggio. Per anni è stata protagonista della stessa fascia oraria su Canale 5 con Domenica Live, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso interviste, storie personali, cronaca e intrattenimento.

Un’esperienza importante, che la rende indubbiamente una candidata credibile per raccogliere un’eredità televisiva particolarmente impegnativa. Resta però un’incognita fondamentale: se la Rai decidesse davvero di chiudere Domenica In, per la D’Urso potrebbe aprirsi la strada di un programma completamente nuovo, anziché quella della semplice sostituzione di Mara Venier.

Per ora nessuna certezza e manca ancora molto alla fine della stagione televisiva. Chi vivrà, vedrà…