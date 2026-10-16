Bagno piccolo? Togliete il box doccia e lo spazio raddoppia (almeno agli occhi)

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Basta un pannello in vetro senza telaio per schermare l’acqua senza spezzare lo spazio

C’è un’idea dura a morire nell’arredo bagno: se lo spazio è poco, meglio chiudere tutto. Box doccia, paratie, profili in alluminio, barriere pensate per contenere l’acqua che finiscono per contenere anche la percezione dello spazio. Negli ultimi anni, però, architetti e interior designer stanno ribaltando questa logica. Nei bagni piccoli la doccia walk-in, aperta, senza box e spesso a filo pavimento, sta diventando la scelta più intelligente, altro che azzardo.

Da dove arriva questa idea

La doccia aperta non è un’invenzione recente. Affonda le radici nei bagni pubblici e termali, dove gli ambienti umidi a pianta aperta convivevano da sempre senza vetri né tendine. È però con l’architettura minimalista giapponese e con il design alberghiero di fascia alta degli anni Duemila che la walk-in è entrata nelle case private, sulla scia degli hotel boutique che trasformavano il bagno in una piccola spa. Da lì il salto ai piccoli appartamenti di città è stato quasi naturale: se un ambiente aperto funziona in una suite di 40 metri quadri, perché non dovrebbe funzionare in un bagno di 4?

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Perché aperto non significa più piccolo

Il paradosso della walk-in è tutto qui: eliminando box e paratie, lo spazio non si riduce, si percepisce più grande. Senza barriere visive, l’occhio legge il bagno come un unico volume continuo e non come una stanza spezzata in due. Anche l’ordine ne guadagna: niente telai, profili e ante scorrevoli, niente calcare sui vetri, niente guarnizioni da igienizzare, niente angoli morti dove l’umidità ristagna.

C’è poi un vantaggio pratico spesso sottovalutato, la manutenzione. In un bagno piccolo il box tradizionale diventa presto un ricettacolo di muffa nei giunti e di aloni sul vetro. La walk-in, se ben progettata, riduce di molto questi problemi.

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Gli elementi chiave per farla funzionare

A fare la differenza è prima di tutto il piatto a filo pavimento. Senza dislivello tra pavimento e zona doccia, la continuità visiva diventa totale e l’accessibilità migliora molto, un dettaglio prezioso se si pensa all’abitare nel lungo periodo. Conta poi la scelta dello scarico: sostituendo lo scarico centrale con una canalina lineare o a parete si guadagna libertà nella pendenza, che può essere distribuita su tutta la superficie e risultare quasi impercettibile.

Non serve nemmeno chiudere tutta la doccia. Spesso basta una parete fissa in vetro, un singolo pannello senza telaio posizionato per riparare il resto del bagno dagli schizzi diretti: un solo elemento verticale scherma l’acqua senza spezzare lo spazio. Infine, un rivestimento continuo, la stessa piastrella o il microcemento steso su pavimento e pareti, dentro e fuori dall’area doccia, rafforza l’effetto di un unico ambiente fluido.

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Uno spazio che respira

La doccia walk-in è un esempio chiaro di come il buon design risolva i problemi togliendo invece che aggiungendo. In un bagno piccolo ogni elemento superfluo è spazio sottratto alla sensazione di ampiezza. Aprire la doccia non significa rinunciare a intimità o funzionalità: significa progettare con più consapevolezza e lasciare che sia l’architettura, e non il vetro, a disegnare i confini.