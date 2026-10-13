Microcemento in casa, il rivestimento moderno che trasforma gli ambienti senza demolire

Contemporaneo, versatile e senza fughe, il microcemento rinnova pavimenti e pareti senza interventi alla struttura. Ecco tutti i vantaggi, i limiti e i costi da conoscere prima di sceglierlo

Pexels Toni sabbia e avorio, i più richiesti, per un ambiente caldo e avvolgente

Linee pulite, superfici continue e un’atmosfera moderna: il microcemento si è affermato come una delle tendenze più diffuse nell’interior design contemporaneo. Questo materiale riesce a ridefinire il concetto stesso di rivestimento decorativo e unisce un’estetica materica alla praticità d’uso. Si tratta di una soluzione versatile che prevede un’applicazione a bassissimo spessore – solitamente varia tra i 2 e i 3 millimetri – e che permette di trasformare radicalmente gli spazi di casa sostituendo le piastrelle tradizionali (Qui altre tecniche di Light Refurb).

Microcemento: cos’è e perché sceglierlo per la casa

Questa miscela a base di cemento, resine all’acqua, additivi minerali e pigmenti, può essere applicata direttamente sopra le superfici esistenti in ceramica, cartongesso, vetro o intonaco, senza dover rimuovere i vecchi pavimenti o rivestimenti. Il risultato finale è una superficie continua, fluida e priva di fughe, ideale per ambienti moderni ma, con la sua ampia gamma di colori e finiture, adattabile anche a contesti più classici.

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Il successo del microcemento si può collegare sia alla sua resa estetica sia alle sue qualità tecniche e pratiche. Ad esempio, applicandosi direttamente sul materiale preesistente, nelle ristrutturazioni permette davvero di ottimizzare i tempi: si evitano grandi demolizioni, con i costi e i disagi che ne derivano, e modifiche a porte e infissi.

L’assenza totale di fughe crea un effetto di continuità visiva che dilata la percezione dello spazio e la luminosità, rendendo anche gli ambienti più piccoli visivamente più ampi e ariosi. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzazione: con la miscelazione di pigmenti si ottiene qualsiasi sfumatura cromatica (quelle più di tendenza sono sui toni caldi, come il sabbia e l’avorio, ma anche il terracotta e il grigio antracite), mentre con la lavorazione manuale a spatola si riescono a creare texture uniche. Inoltre, eliminando le giunzioni, la superficie in microcemento diventa perfettamente omogenea e non porosa: non si accumula sporco, umidità, calcare o muffe e per la pulizia quotidiana basta un panno umido e detergenti neutri.

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Un altro punto di forza del materiale è la sua impermeabilità e resistenza al vapore. Questa proprietà permette di applicarlo senza rischi anche negli ambienti più umidi della casa, come la cucina e il bagno, rivestendo non solo i pavimenti e le pareti, ma anche l’interno del box doccia o i lavelli incassati.

Quali sono gli svantaggi del microcemento?

Nonostante l’elevata versatilità e i numerosi vantaggi, anche il microcemento ha dei limiti. Primo fra tutti, la sua scarsa resistenza ai graffi. Infatti, sebbene presenti un’ottima resistenza al calpestio e all’usura quotidiana, non ha la durezza della ceramica o del gres porcellanato e può quindi rigarsi più facilmente se sottoposto, ad esempio, al trascinamento di oggetti pesanti o al contatto con granelli di sabbia sotto le scarpe.

È fondamentale sapere anche che, essendo uno strato sottilissimo, questo rivestimento riflette esattamente la solidità del fondo su cui viene steso: se il pavimento o la parete sottostante presenta crepe o mattonelle disconnesse, questi difetti rischiano di ripercuotersi sulla superficie continua.

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Inoltre, l’applicazione del microcemento è un processo artigianale che richiede grande manualità e competenze tecniche. La stesura si sviluppa in più fasi rigorose – preparazione della base, posa della rete, stesura delle mani di fondo e di finitura, carteggiatura e aggiunta dei protettivi – che dipendono totalmente dall’abilità dell’applicatore e che svolte da una mano inesperta possono causare imperfezioni visibili, disomogeneità o scarso isolamento dall’umidità.

Quanto costa e quando conviene sceglierlo

Dal punto di vista economico, il microcemento richiede un investimento iniziale superiore rispetto alla posa delle piastrelle, dato dalla manodopera e dai tempi tecnici di lavorazione necessari. Tuttavia, questo materiale ripaga ampiamente la spesa: azzera i costi di demolizione e conferisce all’abitazione un valore estetico moderno e di qualità.