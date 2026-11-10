Il nuovo lusso in casa è opaco e si riconosce al tatto

Calce, argilla, microcemento e pietre spazzolate prendono il posto di laccature e cromature. La luce si posa sulle superfici e diventa velluto

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Sulla superficie opaca la luce non rimbalza, scivola e scolpisce la materia

Per decenni il lusso nell’interior design è stato legato al riflesso. Superfici laccate a specchio, marmi lucidati, dettagli cromati e vetri extra-chiari hanno dominato attici e residenze esclusive, moltiplicando la luce insieme allo status. Era la stagione dell’estetica glossy, che comunicava opulenza attraverso la brillantezza e la perfezione geometrica.

Oggi l’alto di gamma ha cambiato codice espressivo, e lo ha fatto quasi senza rumore. L’asse si è spostato dal visivo al tattile, dall’ostentazione alla sottrazione. Il nuovo lusso abbassa la voce e si affida alle finiture minerali, materiche, profondamente opache.

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L’estetica del silenzio visivo

In un quotidiano saturo di stimoli digitali e schermi retroilluminati, la casa sente il bisogno di una pausa per gli occhi. Le superfici ultra-opache non restituiscono l’ambiente circostante, eliminano i riverberi e alleggeriscono il carico visivo dello spazio.

Quando la luce incontra una superficie minerale opaca, che sia un intonaco in calce, un cemento spatolato o un legno trattato a poro aperto, non rimbalza in modo netto. Si diffonde, morbida, e disegna sfumature vellutate. Ne nasce un’atmosfera di calma profonda, un silenzio visivo che invita a rallentare. La stanza smette di essere una galleria di oggetti scintillanti e diventa un guscio protettivo e coerente.

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La riscoperta della materia minerale

Al centro di questa tendenza c’è il ritorno dei materiali naturali e dei rivestimenti di origine minerale. Calce idraulica naturale, argilla, microcemento di nuova generazione, resine opache all’acqua e pietre spazzolate sono diventati protagonisti dei progetti firmati dai grandi studi di architettura internazionali.

Questi materiali portano con sé un’imperfezione che oggi viene letta come il pregio più alto. La texture non è mai del tutto omogenea: rivela micro-granulometrie, passaggi di frattazzo, lievi stonalizzazioni che raccontano la mano dell’artigiano. È la filosofia del Wabi-Sabi, la bellezza imperfetta e transitoria, trasportata nelle residenze più esclusive. Una parete in argilla cruda è una superficie viva, che cambia con le ore del giorno e con l’inclinazione dei raggi del sole.

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La cucina diventa monolite

Se c’è un ambiente in cui il passaggio è evidente, è la cucina. La cucina laccata lucida, icona degli anni Duemila, ha ceduto il passo a composizioni monolitiche che sembrano scolpite in un unico blocco di pietra o di cemento.

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Le ante sfruttano tecnologie avanzate come i laminati nanotecnologici anti-impronta, capaci di un opaco estremo e di una morbidezza al tatto quasi vellutata, e risolvono così anche il problema pratico delle macchie quotidiane. Accanto a loro, top in pietra naturale massiccia con finiture satinate o fiammate, dove le venature non vengono esaltate dalla lucidatura ma restano scabre, da percepire con le dita.

Il bagno come una terma privata

Nel bagno la stanza di servizio si trasforma in una spa privata di ispirazione termale. I rivestimenti continui in microcemento o resina minerale cancellano le fughe delle piastrelle e creano volumi fluidi, da cui le vasche freestanding in solid surface opaco, come il Cristalplant o il Corian satinato, sembrano emergere direttamente dal pavimento.

Anche la rubinetteria abbandona la cromatura lucida per l’ottone spazzolato, il bronzo brunito o l’acciaio spazzolato scuro, rigorosamente privi di riflesso.

Superfici che invecchiano con grazia

Più che una moda di stagione, le finiture opache sono una dichiarazione d’intenti a lungo termine. Il lucido mostra presto i segni del tempo, tra graffi, impronte e brillantezza che si spegne, e chiede una manutenzione costante per restare all’altezza di sé stesso.

Le superfici minerali seguono un’altra traiettoria. Assorbono l’uso, la luce, il passaggio delle mani, e lo trasformano in patina. Invecchiano con grazia, come le case che sanno di essere abitate.