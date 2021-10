Forza, energia e libertà: il significato spirituale del cavallo

Nessuna visione come quella di un cavallo selvaggio che corre nelle valli e nelle praterie ci restituisce maggiore senso di forza e di libertà. E chiaro è che le suggestioni che proviamo non sono un caso, perché sono legate in maniera intrinseca al significato spirituale dell'animale in questione.

Da sempre, storie, leggende e narrazioni favolistiche, raccontano di cavalieri prodi e coraggiosi che affrontano mille e più avventure accompagnati sempre da un fedele amico, il cavallo. Un destriero impavido che non si sottrae mai al suo destino.

Da sempre al fianco dell'uomo, questo mammifero perissodattilo ha portato conservato in sé un'aurea leggendaria. Gli antichi Celti, infatti, lo consideravano l'animale sospeso tra la vita e la morte, al quale veniva affidato il compito di portare le anime dell'aldilà. Per i greci, invece, era collegato al sole: era suo il compito di trasportare Apollo sul suo carro.

Nella mitologia eddica, Odino era accompagnato da un cavallo a otto zampe, paragonato a un fulmine per la sua destrezza. Capace di superare ogni ostacolo.

Con il tempo l'animale ha assunto i suoi significati più moderni. Già nel medioevo, il cavallo veniva utilizzato come simbolo di saggezza e purezza, ma anche di fedeltà per la sua vicinanza all'uomo. Per i nativi americani, conserva in sé tutta la forza degli elementi della Terra, nonché un'illuminazione straordinaria.

Il cavallo, però, non è solo l'animale fedele all'uomo, perché lui rappresenta soprattutto la libertà e l'indomabilità. Per natura, infatti, questi animali sono spiriti liberi che manifestano proprio questa essenza in una corsa energica e vitale, in qualche modo collegata sempre al Sole.

Il significato spirituale del cavallo è proprio questo, quello della libertà e dell'indipendenza, del desiderio di non lasciarsi mai padroneggiare, ma di seguire il mondo e percorrere qualsiasi strada con vitalità, energia, passione e coraggio. Un destriero valoroso che può attraversare boschi, foreste, valli e praterie, come nessun altro sa fare, con velocità e potenza, pur mantenendo sempre la grazie che per natura gli appartiene. È anche un animale focoso e passionale, che rappresenta a pieno la gioia di vivere.

Se avete una particolare propensione verso i cavalli è perché probabilmente vi ritrovate nel suo significato più spirituale e quindi avete una personalità caratterizzata da eleganza innata, saggezza, indipendenza, vitalità sfrenata e voglia di scoprire ed esplorare il mondo.