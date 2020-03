GF Vip, Elia attacca Licia, Signorini impeccabile: le pagelle della sedicesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip va in onda senza pubblico, in un’atmosfera sospesa, ma regala comunque grandi emozioni grazie ad Alfonso Signorini e a un cast che si è rivelato, ancora una volta, all’altezza delle aspettative. Come anticipato al centro di questo nuovo appuntamento ci sono stati gli scontri all’interno della casa.

Ormai i concorrenti si sono divisi e le liti sono all’ordine del giorno. Mentre Adriana Volpe e Antonio Zequila continuano a discutere, Antonella Elia ha trovato una nuova nemica in Licia Nunez. E se Asia Valente abbandona il bunker di Cinecittà, Fabio Testi si rivela, ancora una volta, una vera sorpresa per il pubblico. Scopriamo dunque i momenti clou e i personaggi della sedicesima puntata del GF Vip con le nostre pagelle.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Anche in questo nuovo appuntamento con il GF Vip ha dimostrato di essere un ottimo “capitano” per la trasmissione. Severo quando serve, ma anche accogliente, sensibile e sincero. “Vogliamo essere uno stacco, un momento di sana spensieratezza – dice rivolgendosi agli italiani -, per ritornare a quella vita che abbiamo lasciato per il momento, vogliamo regalare un momento di spensieratezza. Per chi vuole, il telecomando è il simbolo della democrazia”. E rincuora i vip, esortandoli: “Dovete continuare a fare quello che state facendo, non dovrete cambiare niente, siete chiamati ad essere veri, ad essere voi stessi, questa è la vostra responsabilità”.

FABIO TESTI: 8. Al GF Vip dopo qualche settimana le maschere cadono e i concorrenti si mostrano per quello che sono. Fra i meriti di questa edizione c’è senza dubbio quella di averci fatto scoprire un altro Fabio Testi. Lontano dalla fama di playboy, l’attore si rivela un papà dolcissimo e un uomo sensibile. “Io ho dei doveri di padre – spiega, meditando di abbandonare il gioco – e il mio spirito non è più quello con cui sono entrato”. Poi ci ripensa, lasciando la decisione nelle mani del pubblico e finendo in nomination.

ANTONIO ZEQUILA: 5. Forse sarebbe il caso di mettere fine alla lite con Adriana Volpe e chiudere una storia che si sta trascinando da fin troppe settimane. La conduttrice ha scelto di riappacificarsi con l’attore a patto che affermasse in Confessionale di non aver mai avuto un flirt con lei. Ma Zequila non l’ha fatto. Risultato? La pace la Volpe in puntata ha voluto ribadire un concetto che non dovrebbe mai essere scontato. “Credo che questo discorso sia importante non solo per me e per questa situazione, ma anche per il pubblico – ha detto -. Immaginiamo di avere di fronte a noi una ragazza di 18 anni, vostra sorella, nipote o figlia. Vi dice: “Sono a pezzi perché un ragazzo dice che ha avuto una storia con lui e ha dato dei dettagli. Ora tutta la scuola parla di questo”. A una figlia che ti dice una cosa così, la vostra reazione sarebbe dire “Ridici sopra”? Noi oggi dobbiamo imparare il rispetto per il prossimo, la dignità di una donna. Una donna non è un trofeo da esibire né una proprietà”. Come non darle ragione?

ANTONELLA ELIA: 5. Non c’è pace per l’ex valletta di Mike Bongiorno, che in questa edizione del GF Vip si è rivelata la più litigiosa. Dopo essersi scontrata con Patrick Ray Pugliese e Valeria Marini, Antonella ha attaccato Licia Nunez, accusata di essere falsa per aver raccontato di aver perso un figlio: “Io penso che Licia abbia organizzato fin dall’inizio tutto a tavolino, perché non puoi raccontare una cosa così intima, quale donna non ha perso un figlio Alfonso? E io non sto qui a raccontare le mie cose”. Le liti fanno parte del reality, ma quando sono troppe (e spesso inconsistenti) rischiano di diventare fastidiose. Un vero peccato per la Elia, che all’inizio del GF Vip aveva mostrato le sue debolezze, raccontando una storia fatta di coraggio e riscatto.

FERNANDA LESSA E ALFONSO SIGNORINI: 6. Grazie al GF Vip abbiamo scoperto una donna sensibile e al tempo stesso forte, spesso incompresa. Nella sedicesima puntata del reality, la Lessa si confronta con Signorini, che le chiede scusa per i toni usati nell’appuntamento precedente. “Io sono brasiliana, sono di parte indios, cattolica e questa è la mia fede – dice facendo riferimento ai rituali descritti -, sono le cose in cui io credo e dopo quello che è stato detto io mi sono sentita diversa”. Misurata la replica di Alfonso: “Non era questa la mia intenzione. Se ho detto qualcosa che ti ha ferito ti chiedo scusa. Certi tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti, ma non volevo ferirti. Rispettare la religione è importante. Qualche comportamento mi sconcerta”.