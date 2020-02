Perché è famosa Asia Valente, nuova concorrente del GF Vip

editato in: da

23 anni e una carriera su Instagram, Asia Valente è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip. La modella è sbarcata nel reality condotto da Alfonso Signorini dopo aver partecipato a diverse trasmissioni di successo. Originaria di Benevento, ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e la possibilità è arrivata grazie a Saranno Isolani, lo spin-off dell’Isola dei Famosi.

Nel 2018, Asia ha raggiunto una grande popolarità su Instagram, raccontando la sua vita sui social. In seguito è apparsa più volte in televisione, alle Iene, a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso e a Ciao Darwin. La Valente ha svelato da subito di avere un forte interesse per Andrea Denver, modello e concorrente del Grande Fratello Vip. Nel suo passato amoroso figura una love story con Side Baby, rapper della Dark Polo Gang, e con Gallagher, trapper romano il cui vero nome è Gabriele Magi.

“Sono Asia ho 23 anni – ha spiegato nel video di presentazione – e direi che sono una tipa esplosiva, anzi, direi bombastica, sono una modella, un influencer, ma anche una coniglietta di Playboy. Sono molto seguita su Instagram perché sono simpatica, o perché ho un bel lato B. Sono anche molto logorroica e testarda, mi sa che in casa sfinirò tutti. Finalmente si sta realizzando il mio più grande sogno, quello di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Parlando di sogni c’è anche un ragazzo che fa sognare: Denver, ma sembra che dorme all’in piedi, c’è bisogno di una scossa”.

Asia Valente ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip insieme ad altre due concorrenti: Teresanna Pugliese e Sara Soldati, che si sono unite al cast originario della trasmissione. Nel bunker di Cinecittà la tensione continua a crescere anche dopo l’uscita di Serena Enardu. Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese sono in guerra, mentre il resto degli inquilini ha iniziato a schierarsi.