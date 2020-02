Alessia Marcuzzi svela perché ha lasciato l’Isola e parla di Raz Degan e Paola Barale

editato in: da

Alessia Marcuzzi, mamma innamorata di Tommaso e Mia

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, svelando i motivi dell’addio all’Isola dei Famosi e parlando anche della storia d’amore fra Raz Degan, protagonista del reality, e Paola Barale. Ormai è ufficiale: la showgirl romana non condurrà la trasmissione, al suo posto arriverà, probabilmente, Ilary Blasi, orfana del GF Vip, oggi guidato da Alfonso Signorini.

Dopo cinque edizioni, fra cui le ultime segnate da scandali e polemiche, la Marcuzzi ha deciso di dire basta. A raccontare la verità sulla sua decisione è stata lei stessa sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

“Ho lasciato l’Isola – ha raccontato – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto”. La showgirl però non ha escluso che potrebbe tornare nella trasmissione nei panni di concorrente, come accadde qualche anno fa a Simona Ventura. “Mai dire mai”, ha ammesso. Alessia ha poi ricordato l’edizione dell’Isola dei Famosi che l’ha emozionata di più e che ama ricordare.

“L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017 – ha svelato -, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”. In quell’anno il reality venne vinto proprio dal modello, che però non tornò con la sua ex compagna. In seguito arrivarono nuove edizioni dell’Isola dei Famosi piuttosto complicate, segnate prima dal canna-gate di Francesco Monte, poi dallo scandalo Fogli-Corona.

Alessia non aveva mai nascosto una certa stanchezza nei confronti di una trasmissione in cui sembrava aver dato tutto. Ora nel suo futuro ci sono tanti nuovi progetti, a partire da Temptation Island Vip. Maria De Filippi infatti ha confermato la presenza della conduttrice al timone dello show. “Le isole c’entrano ma parliamo della nostra Sardegna – ha scherzato nell’intervista -. L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”.

Per ora la data d’inizio dell’Isola dei Famosi non è ancora stata fissata e il reality potrebbe slittare al prossimo anno. L’unica certezza è che la Marcuzzi non ci sarà, al suo posto, forse, Ilary Blasi, che avrà l’arduo compito di risollevare gli ascolti e le sorti della trasmissione.