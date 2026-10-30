Torre Velasca, la residenza esclusiva al 19esimo piano con vista incredibile

Abbiamo visto in anteprima uno degli esclusivi appartamenti in locazione nella Torre Velasca, appena ristrutturato. Ed è davvero meraviglioso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Abbiamo avuto il privilegio di entrare in anteprima in uno degli esclusivi appartamenti, situati all’interno della Torre Velasca, icona dell’architettura milanese e internazionale, appena restaurato.

Il recente e ambizioso intervento di restauro conservativo ha valorizzato l’identità architettonica dell’edificio, restituendo alla città una torre rinnovata nelle facciate, negli impianti e negli spazi pubblici, con la riqualificazione integrale della piazza antistante, oggi completamente pedonalizzata e arricchita di verde urbano.

Un progetto di rigenerazione che non si è limitato all’edificio, ma ha ridisegnato il rapporto tra la torre e il contesto urbano circostante.

Torre Velasca, la vista esclusiva su Milano dal 19esimo piano

Un ascensore ci ha portato rapidamente al 19esimo piano della Torre Velasca, alla scoperta di un appartamento di lusso, arredato fin nei minimi particolari, piante comprese, con un terrazzo dalla vista mozzafiato proprio sul Duomo di Milano.

Engel & Völkers Milano City

Una prospettiva unica da cui ammirare il capoluogo lombardo, specialmente se lo si ammira al tramonto, in una serata d’autunno, mentre le luci della città si accendono.

Questo e gli altri appartamenti, situati tra il 19esimo e il 25esimo piano, affacciati sullo skyline di Milano, fanno parte di un nuovo progetto di ospitalità, autentico ed esclusivo, introdotto da METT.

Engel & Völkers Milano City

Engel & Völkers Milano City affianca il progetto nella commercializzazione delle esclusive residenze e suite in locazione, contribuendo alla valorizzazione di un’offerta abitativa di altissimo profilo.

Disponibili in diverse metrature a partire da 70 mq, le soluzioni abitative combinano comfort e privacy di una residenza privata con servizi e amentities di livello hospitality.

Gli interni, firmati da Matteo Thun & Partners, uniscono design italiano, tecnologie domotiche avanzate e viste panoramiche sulla città. Spazi, rifiniture e arredamento rispettano il concept originale della Torre Velasca, così come era stata progettata negli anni Cinquanta. Persino le piastrelle dei bagni, in rosa Velasca, riproducono quelle originali.

Chi prenderà in locazione una delle suite potrà usufruire di una concierge dedicata, housekeeping, wellness area, Longevity Suite, club privato e le destinazioni food & beverage presenti all’interno della torre.

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Torre Velasca, storia e rinascita di un simbolo

Progettata tra il 1954 e il 1957 da Gian Luigi Banfi, Lodovico Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers (Studio BBPR), la Torre Velasca ha attraversato decenni di storia milanese diventando uno dei riferimenti più dibattuti e amati dell’architettura italiana del dopoguerra.

Lo stile architettonico è unico, tanto da non poter essere definito in modo univoco. Si tratta di una commistione di neoliberty e post modernismo, con alcuni elementi che si ispirano al brutalismo.

Per il suo interesse storico e artistico dal 2011 l’edificio è un bene architettonico sottoposto a vincolo e tutelato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali.

Il suo nome, Torre Velasca, deriva dalla piazza in cui sorge, dedicata a Juan Fernández de Velasco che nel XVII secolo governò il Ducato di Milano.

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Torre Velasca e il rilancio del mercato residenziale milanese

Il mercato residenziale milanese continua a distinguersi per la capacità di attrarre residenti internazionali, professionisti e top manager alla ricerca di soluzioni abitative esclusive, flessibili e immediatamente fruibili.

La domanda di compravendita si mantiene complessivamente stabile, con dinamiche più favorevoli nel segmento luxury, sostenuto dall’interesse internazionale e dall’attrattività crescente della città.

Gli investitori esteri continuano a considerare Milano tra le destinazioni prioritarie in Europa per il posizionamento di capitali immobiliari: una tendenza rafforzata dall’eccellente connettività internazionale della città, dalla vivacità del tessuto economico e culturale e dall’imminente palcoscenico olimpico Milano-Cortina 2026.

In questo contesto, il rilancio di Torre Velasca non è semplicemente un’operazione immobiliare. È un segnale culturale e strategico: la conferma che Milano sa valorizzare il proprio patrimonio storico trasformandolo in un’opportunità per il presente, e che il mercato residenziale di alta gamma della città ha ancora molto da offrire a chi cerca eccellenza, rarità e identità autentica.