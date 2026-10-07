acasadi Gerry Scotti: il loft da sogno nel cuore di Milano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Un loft da sogno, situato nel cuore di Milano, con una vista mozzafiato e tanta privacy. La casa di Gerry Scotti si trova in pieno centro ed è semplicemente meravigliosa. Un luogo in cui il conduttore de La Ruota della Fortuna conserva tutti i cimeli che raccontano la sua straordinaria carriera e dove accoglie i suoi amici più cari per cene e feste.

Dove abita Gerry Scotti: il loft nel cuore di Milano

Gerry Scotti abita a Milano, città a cui è legatissimo e dove registra La Ruota della Fortuna tutti i giorni insieme a Samira Lui. Sobria ed elegante, la casa di Gerry Scotti racconta molto bene il carattere del conduttore e lo stile di vita che ha voluto mantenere in questi anni. Nonostante l’enorme successo e il fatto che sia diventato un volto di punta di Mediaset, il presentatore non ha mai rinunciato alla semplicità, scegliendo di restare legato alle sue radici, proteggendo la privacy della sua famiglia.

L’appartamento di Gerry Scotti si trova nel cuore di Milano, fra i quartieri di Sant’Ambrogio e Carrobbio. Una delle zone più ambite e trafficate della città, un’area raffinata e storica, particolarmente amata dai milanesi per la vicinanza con luoghi culturali e la bellezza architettonica.

Scotti ha acquistato il loft oltre dieci anni fa e da allora non si è più trasferito. Una casa che condivide ormai da tempo con Gabriella Perino, sua storica compagna.

L’appartamento si trova al settimo piano di un edificio storico. Offre quindi una vista favolosa sui tetti di Milano. Si tratta di un loft con soffitti alti, grandi finestre e ambienti luminosissimi. Era il 2011 quando Gerry Scotti acquistò l’appartamento, iniziando una ristrutturazione curata anche dalla compagna Gabriella che di professione fa l’architetto. La donna infatti ha avuto un ruolo importantissimo nel realizzare l’arredamento degli interni e nel ridefinire gli spazi.

Gli interni sono caratterizzati da toni neutri e un arredo moderno. Troviamo un parquet chiaro e mobili beige e bianchi, arredi che uniscono funzionalità e bellezza, con qualche dettaglio classico e dei pezzi di design. A spiccare è un tappeto persiano, perfetto per valorizzare il salotto e un grande divano su cui riposa spesso il gatto di casa Scotti.

Se il soggiorno è particolarmente luminoso e sui toni del bianco. Per le camere da letto Gerry Scotti ha deciso di optare per tonalità più scure, senza perdere l’eleganza che contraddistingue la sua abitazione.

La seconda casa in Liguria di Gerry Scotti

Oltre alla sua abitazione a Milano, Gerry Scotti possiede anche un’altra casa che si trova ad Alassio, in Liguria. Un posto magico in cui spesso trascorre le vacanze con tutta la famiglia e che rappresenta per lui un rifugio estivo. La proprietà si trova in una zona magica, fra le colline e con una vista splendida sul mare, con ampi spazi e stanza in cui rilassarsi. Una residenza in cui Gerry Scotti adora rilassarsi e trascorrere il tempo lontano dalla televisione.