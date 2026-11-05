acasadi Matilde Gioli, l’appartamento a Milano nel quartiere più alla moda

Matilde Gioli adora Milano e ha scelto di vivere in un appartamento situato in uno dei quartieri più alla moda della città.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matilde Gioli

Matilde Gioli è nata a Milano nel 1989 e, anche dopo il successo, non ha mai spezzato il legame che la univa alla sua città natale. Anche se per lavoro si è spesso spostata a Roma, l’attrice continua a vivere nella città meneghina in uno dei quartieri più vivaci e alla moda.

Dove vive Matilde Gioli

Matilde Gioli infatti vive in un appartamento a Milano posizionato fra Tortona e via Savona, in una delle zone più dinamiche e creative. Situato a poca distanza da Porta Genova e i Navigli, questo quartiere ha subito nel corso degli anni una profonda metamorfosi. Da ex quartiere industriale, quest’area è diventata il centro della moda, della creatività e del design.

Un luogo noto a livello internazionale con loft modernissimi, complessi residenziali e caratteristiche case di ringhiera. Sino alla seconda metà del Novecento infatti qui si trovavano grandi stabilimenti, negli anni Novanta l’inizio della conversione, con le officine e i vecchi laboratori trasformati in gallerie d’arte, showroom di moda, loft di lusso e studi fotografici.

Non a caso queste vie sono diventate il centro del Fuorisalone durante la celebre Milano Design Week, un evento capace di attirare visitatori e designer da tutto il mondo. Nel quartiere dove abita Matilde Gioli a Milano troviamo gli atelier e gli uffici creativi di numerosi brand, ma anche il MUDEC, che accoglie diverse mostre d’arte, e i Magazzini Generali, uno spazio in cui si svolgono concerti ed eventi.

La zona è accogliente e vivibile, soprattutto a piedi con piccoli bistrot in cui mangiare, cocktail bar e locali storici in cui si riuniscono professionisti della moda e creativi per un aperitivo o una pausa pranzo veloce. Un’atmosfera che si sposa alla perfezione con al grande creatività di Matilde Gioli che, proprio per questo, ha scelto di vivere qui.

Le vetrate che fanno entrare la luce e il divano marrone: la casa di Matilde Gioli

L’attrice di Doc – Nelle tue mani è particolarmente riservata. Per questo abbiamo pochissimi dettagli riguardo la sua casa di Milano. Alcune indicazioni però arrivano dalle foto pubblicate su Instagram: scatti che raccontano la vita quotidiana insieme ai suoi animali domestici.

L’appartamento di Matilde Gioli è molto luminoso, caratterizzato da grandi vetrate che lasciano entrare la luce. L’arredamento è particolarmente semplice e minimal, con pochissimi mobili tutti chiari. I colori scelti per gli interni sono tenui, dal bianco al grigio, sino al tortora.

Matilde non ama gli eccessi e preferisce la semplicità e la funzionalità al design. La camera da letto è sui toni del beige, con un armadio dalle ante laccate e lucide, una madia e una lampada da terra in stile classico.

In salone spicca soprattutto un divano di una tonalità marrone scura, abbinato a cuscini con fodere a strisce nelle stesse tonalità. Ampio e morbidissimo, il divano è stato scelto dall’attrice soprattutto per la sua comodità, regalandole momenti di relax dopo gli eventi in pubblico o una lunghissima giornata sul set.