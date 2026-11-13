Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono collezionisti di case da milioni di dollari. La più preziosa è S'Estaca: una tenuta da 77 ettari a picco sul mare.

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Michael Douglas a S'Estaca negli anni Novanta

“C’è chi colleziona opere d’arte, noi collezioniamo case”. Così, Catherine Zeta-Jones ha giustificato qualche tempo fa le innumerevoli proprietà immobiliari sparse per il mondo che lei e suo marito Michael Douglas hanno acquistato negli anni. Tra tutte una le supera in bellezza, la spettacolare tenuta a Maiorca che si estende su quasi 77 ettari con accesso al mare.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, le proprietà di lusso

Investire nel mattone conviene sempre e se guadagni milioni col tuo lavoro, come Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, ancora di più, perché puoi comprarti residenze esclusive ovunque tu voglia.

Le due star, sposate dal 2000, in oltre 20 anni hanno acquistato e venduto diversi immobili, tra Canada, Stati Uniti ed Europa. Hanno collezionato case a New York, Los Angeles, nel Quebec, alle Bermuda e a Maiorca.

Nel 2019 la coppia ha venduto la tenuta alle Bermuda, di quasi 1,5 ettari, per circa 10,6 milioni di dollari e anche in California ha fatto diversi affari in campo immobiliare. Ma la proprietà che si distingue dalle altre per la sua bellezza è quella di Maiorca, S’Estaca, una tenuta storica risalente al XIX secolo con vista mozzafiato sul Mediterraneo.

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S’Estaca, la tenuta a Maiorca di Michael Douglas

S’Estaca fu costruita nel 1800 dall’arciduca Luis Salvador d’Asburgo. Si trova nella Sierra de Tramuntana, vicino a Valldemossa. Michael Douglas l’acquistò nel 1990 con l’allora moglie Diandra Luker per 3,5 milioni di dollari.

La tenuta, che si estende per oltre 77 ettari, comprende vari edifici, tra cui due cottage e cinque appartamenti con un totale di 10 camere da letto e 11 bagni, una sala cinema, una piscina esterna riscaldata, una biblioteca, una sala giochi, una cucina esterna, una cantina ed è circondata da un vigneto.

Douglas in passato la definiva la residenza la sua “casa spirituale”, qui ha ospitato molti amici famosi, da Tom Cruise e Nicole Kidman a Michelle Pfeifer e Jack Nicholson. Poi la sua vita prese un’altra direzione e la mise in vendita nel 2014 per 60 milioni di dollari. Ma la richiesta era troppo fuori mercato.

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Così, 5 anni dopo, nel 2019 lui e Catherine Zeta-Jones decisero di ridurre notevolmente il prezzo, scendendo fino a 32,38 milioni di dollari. Per incentivare all’acquisto, Douglas girò un video per decantare la bellezza e la storia del luogo.

Raccontò dell’arciduca d’Asburgo che fece scavare una scalinata imponente nella roccia sottostante la villa a picco sul mare; in cima, costruì un bagno turco per una delle sue presunte amanti, sua cugina Sissi, imperatrice d’Austria. Ha ricordato la prima volta che vide S’Estaca e se ne innamorò subito, delle molte migliorie, dei lavori di modernizzazione che ha fatto per rendere la proprietà adeguatamente confortevole, adeguandola alle esigenze di oggi. Ha inoltre fornito alcuni dettagli sui comfort della sua casa, tra cui la sua poltrona fucsia “preferita”, situata “accanto a una finestra aperta con vista sul mare”.

Mentre in un’intervista del 2021 raccontò delle difficoltà nel condividere la proprietà con la sua ex moglie, dopo il divorzio. “Condividere la casa di S’Estaca con la mia ex moglie, Diandra, era molto scomodo“, disse all’epoca. “Sei mesi a testa non erano piacevoli per nessuno”.

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Attualmente la tenuta è ancora di proprietà di Michael Douglas dopo ce l’ha ritirata dal mercato nel 2020 e resta a disposizione della sua famiglia.