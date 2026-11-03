Mirko Brunetti dopo Temptation Island si sposa: la proposta di nozze a Silvia Ghio

Mirko Brunetti e Silvia Ghio fanno coppia da due anni e vivono a Londra: sui social hanno condiviso il loro momento romantico e mostrato l'anello al dito

IPA Mirko Brunetti

Qualche anno fa, la vita sentimentale di Mirko Brunetti era al centro del gossip grazie, o a causa, del triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti: la prima era la sua fidanzata con cui ha partecipato a Temptation Island, l’altra la tentatrice da cui si è fatto ammaliare. Ma tra i due litiganti, è risaputo, il terzo gode: e infatti ora Mirko si prepara ad andare all’altare con Silvia Ghio. La proposta è arrivata a Londra, dove la coppia si è trasferita, e sui social non sono mancate le foto con l’anello al dito.

La proposta di nozze

“Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre” ha scritto Mirko Brunetti su Instagram dando la notizia ai follower. Nel video che condivide sussurra: “Le sto per fare la proposta ma lei non lo sa ancora“. E poi tra i commenti fuga ogni dubbio: “Ha detto sì”. E infatti Silvia Ghio condivide le immagini con gli abbracci, i baci, e il prezioso anello al dito messo in evidenza.

La proposta è arrivata in maniera inaspettata, senza troppe coreografie complicate e location da sogno, durante una normale passeggiata a Greenwich, quartiere di Londra. Un momento intimo e riservato, annunciato ai follower certo, ma solo a cose fatte. Un bel cambiamento per Mirko, che per un periodo della sua vita si era fatto inebriare dai vapori del gossip vivendo pubblicamente prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello le sue avventure amorose.

La storia d’amore con Silvia Ghio

Mirko Brunetti e Silvia Ghio fanno coppia ormai da due anni. A far incrociare le loro strade è stato l’amore per la recitazione che condividono: si sono iscritti entrambi alla stessa accademia di Roma e il primo giorno di lezione, nel 2024, tra i due è scattato un colpo di fulmine.

Hanno capito subito che il loro era amore vero, e insieme hanno deciso di trasferirsi a Londra per costruirsi una vita lontana dai riflettori. Nella capitale britannica hanno vissuto il loro amore all’insegna della riservatezza e della crescita personale e ora, dopo la proposta di nozze, sono pronti a inaugurare un nuovo capitolo di vita insieme.

La fine definitiva dei Preletti

L’annuncio delle nozze con Silvia Ghio mette una pietra tombale sulla relazione di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, dopo 5 anni di relazione, nel 2023 hanno deciso di partecipate a Temptation Island per ravvivare un rapporto diventato monotono. Nel villaggio, Mirko si lega alla single Greta Rossetti e così lascia la fidanzata per iniziare una storia con la tentatrice. Le cose tra loro non vanno come sperato e, mentre il legame mostra le prime crepe, lui partecipa come concorrente al Grande Fratello. Quello che non si aspettava era di ritrovarsi tra i concorrenti proprio Perla, con cui si riaccende la complicità. A spezzare l’incantesimo è l’ingresso nella Casa di Greta che rimette tutto in gioco. Alla fine succede l’impensabile: le due ragazze diventano amiche mentre lui, che nel frattempo si era infatuato della sua ex, resta da solo. Subito dopo l’uscita dal reality, però, ha incontrato Silvia Ghio: segno che per lui era proprio ora di chiudere un capitolo e aprirne un altro.