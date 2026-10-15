Matrimonio a prima vista 17, colpo di scena nella scelta finale delle coppie

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

iStock Matrimonio a prima vista

Il matrimonio è solo l’inizio, soprattutto quando ci si sposa con una persona mai vista prima: lo sanno bene i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista, il reality di Real Time che continua ad appassionare il pubblico tra colpi di fulmine, incomprensioni e sentimenti tutti da scoprire. Dopo la fatidica scelta finale, le tre coppie sono tornate a raccontarsi nello speciale Matrimonio a Prima Vista… E poi, disponibile su Discovery+ e, a quanto pare, le sorprese non sono mancate. Chi è ancora innamorato e chi ha deciso di dirsi addio? Tra dichiarazioni romantiche, lacrime e qualche gesto decisamente discutibile, ecco come sono cambiate le vite dei protagonisti nella scelta finale.

Giulia e Ivan, l’amore prosegue tra nuove promesse e un anello speciale

Sono stati tra i protagonisti più affiatati dell’edizione e, a quanto pare, il loro sentimento ha superato anche la prova della quotidianità: stiamo parlando di Giulia e Ivan che sono ancora felicemente sposati e sembrano aver trovato il segreto per far funzionare il loro rapporto, ovvero accettare le rispettive differenze senza cercare di cambiarsi.

Giulia ama uscire e concedersi qualche occasioe mondana, mentre Ivan preferisce la tranquillità domestica: due personalità diverse che, invece di allontanarsi, hanno imparato a incontrarsi a metà strada.

Ma il momento più romantico è arrivato con una nuova cerimonia simbolica: i due hanno deciso di rinnovare le promesse matrimoniali e Ivan ha sorpreso Giulia regalandole un anello di fidanzamento bellissimo, un gesto dolcissimo che conferma quanto il loro legame sia diventato importante.

Nel frattempo, la coppia ha anche adottato un gatto da un rifugio, un piccolo passo verso la costruzione di una vita condivisa. E i figli? Per il momento preferiscono aspettare, il loro desiderio in questo momento è quello di viaggiare, vivere nuove esperienze e continuare a conoscersi sempre meglio, facendo crescere ancora di più la loro relazione.

Sonia e Fabrizio, dalla crisi alla dichiarazione d’amore

Se la storia di Giulia e Ivan sembra uscita da una favola moderna, il percorso di Sonia e Fabrizio invece è decisamente più movimentata e i due hanno dovuto affrontare ostacoli importanti anche dopo aver scelto di restare sposati.

Il problema principale? Il rapporto di Fabrizio con la figlia, alla quale inizialmente aveva preferito non raccontare del matrimonio: una decisione che ha ferito profondamente Sonia, facendola sentire esclusa da una parte fondamentale della vita del marito. Per lei, già segnata da un precedente tradimento matrimoniale particolarmente doloroso, non è stato semplice accettare questa situazione e le incomprensioni sono aumentate fino a provocare una vera rottura.

Eppure, proprio la distanza ha cambiato tutto: quando si sono ritrovati, Fabrizio ha capito di essere innamorato di Sonia e ha deciso finalmente di coinvolgere la figlia nella sua nuova realtà sentimentale.

Il risultato? Tra Sonia e la bambina è nato un bel rapporto e i due coniugi hanno scelto di dare una nuova possibilità al loro amore.

Fabio e Adele, matrimonio finito: lui la lascia con un messaggio

Nessun lieto fine, invece, per Fabio e Adele: la loro storia, già complicata durante il programma, non è riuscita a superare le difficoltà emerse fin dai primi giorni. Al centro delle tensioni c’era soprattutto una visione diversa del futuro: Adele infatti desiderava capire se il marito immaginasse una famiglia e dei figli, mentre Fabio viveva quelle domande come una pressione sempre più difficile da gestire.

Nonostante le incomprensioni, durante la scelta finale entrambi avevano deciso di concedersi un’altra possibilità, ma il tentativo è durato soltanto poche settimane.

A rendere l’addio ancora più amaro è stata la modalità della separazione: Fabio avrebbe comunicato ad Adele la decisione di lasciarla attraverso un messaggio sul cellulare. Lei lo ha accusato di aver alimentato false speranze senza esprimere chiaramente le proprie intenzioni, ma lui ha ribattuto di essere sempre stato coerente con quanto dichiarato.

Un epilogo tutt’altro che romantico, che chiude definitivamente il loro esperimento sentimentale.