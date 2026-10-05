Il matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano, il dietro le quinte che nessuno ha ancora visto in anteprima

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Discovery Ida Di Filippo e Pietro Albano sposi

Dalle case degli altri al giorno più importante della sua vita. Ida Di Filippo, uno dei volti più amati di Casa a prima vista, apre per la prima volta le porte della sua vita privata e porta in televisione il matrimonio con Pietro Albano. Dai preparativi al fatidico sì, le nozze diventano uno speciale che racconta non soltanto la cerimonia, ma anche i mesi che hanno preceduto il grande giorno. Sullo sfondo la Costiera Sorrentina, le tradizioni campane e gli amici di sempre, a cominciare da Gianluca Torre e Mariana D’Amico.

Il matrimonio di Ida Di Filippo di Casa a prima vista

La scelta degli sposi era chiara fin dall’inizio: organizzare un autentico “matrimonio del Sud”, trasformando le nozze in una lunga festa fatta di famiglia, musica, tradizioni e convivialità.

Le telecamere hanno seguito Ida Di Filippo e Pietro Albano molto prima dell’arrivo all’altare, dagli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi alle prove degli abiti, passando per i sopralluoghi a Sorrento e le visite a Siano, paese della famiglia della sposa.

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A guidare il racconto è Andrea Pellizzari, voce narrante di Casa a prima vista. Lo speciale ripercorre anche la storia d’amore della coppia, fino alla cerimonia e al ricevimento affacciato sul mare della Costiera Sorrentina.

Non potevano ovviamente mancare Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi di Ida in Casa a prima vista ma ormai amici anche lontano dalle telecamere. Per loro gli sposi hanno riservato un ruolo particolare, quello di damigelli d’onore.

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Tra i momenti più emozionanti, il discorso di Mariana alla sposa, nel quale ha ricordato come in poco più di tre anni sia nata tra loro una sintonia capace di andare ben oltre il set. Invece Gianluca ha scelto la musica, dedicando a Ida e Pietro Meraviglioso, la celebre canzone di Domenico Modugno.

A rendere ancora più dolce la festa ci ha pensato Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia e compagno d’avventura di Ida in Pazzi di dolci, che ha firmato i dessert delle nozze.

Dove e quando vedere in tv il matrimonio di Ida Di Filippo

Per chi ha conosciuto Ida Di Filippo mentre cercava l’appartamento perfetto per i clienti di Casa a prima vista, sarà l’occasione per scoprirne un volto decisamente più intimo. L’agente immobiliare è legata all’infermiere dal 2013: si sono conosciuti su Facebook e, dopo i primi incontri, hanno iniziato a costruire una relazione destinata a durare nel tempo. Che li ha portati poi dritti all’altare.

Lo speciale Il matrimonio di Ida e Pietro, della durata di 60 minuti, andrà in onda martedì 6 ottobre alle 21.30 su Real Time, canale 31, e sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

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Un racconto che parte dai preparativi e arriva fino alla festa, mostrando ciò che è accaduto dietro le quinte del grande evento. Questa volta niente visite immobiliari, trattative o clienti da conquistare: al centro ci sono Ida e Pietro, circondati dalle persone che hanno accompagnato la loro storia. E, finite le celebrazioni, per gli sposi è arrivato il momento della luna di miele, con destinazione Giappone.