Benedicta Boccoli festeggia i 60 anni e il primo anno di matrimonio con Maurizio Micheli, vissuto senza mai convivere. E, tra i vip, non sono gli unici

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Il segreto per un matrimonio felice e duraturo? Una doppia proprietà immobiliare. O, almeno, è questo il segreto dell’unione di Benedicta Boccoli e di Maurizio Micheli. Assieme da quasi tre decenni, i due continuano a vivere in case diverse, seppur da un anno siano diventati marito e moglie. La showgirl, compiuti 60 anni, tira le somme di questo grande, originale, amore.

Benedicta e Maurizio, assieme ma in case diverse

“Ci vogliamo bene anche perché viviamo in case diverse”: così Maurizio Micheli ha raccontato dell’unione con Benedicta Boccoli, al suo fianco da ben 29 anni. L’attrice, che ha da poco compiuto 60 anni, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e, proprio per festeggiare l’importante compleanno, il marito di solito così riservato ha deciso di inviarle un messaggio a sorpresa.

“Ridiamo delle stesse cose. – ha detto il conduttore – Abbiamo un sacco di cose da dirci, anche quando litighiamo. L’importante nella vita è non annoiarsi e tu di certo non sei noiosa”. La routine i due l’hanno sconfitta anche tramite la scelta di restare a vivere ognuno a casa propria, col proprio letto, il proprio spazio e le proprie abitudini. “Così ci manchiamo” ha affermato lei.

Benedicta e Maurizio sono una delle coppie più longeve dello spettacolo. Assieme dal 1998, sono convolati a nozze soltanto poco meno di un anno fa. È stato un matrimonio più che semplice, essenziale. La firma in comune, un brindisi con gli amici e una cena in trattoria. E poi “ognuno a casa propria” hanno raccontato, come sempre, tranne in vacanza – ma solo perché prendere una camera in più sarebbe troppo costoso.

Tutte le coppie vip che hanno scelto letti separati

La scelta di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli può apparire insolita, ma non lo è poi così tanto. Sono numerose le coppie vip che, per scelta o per necessità, sono una coppia ma non vivono sotto lo stesso tetto. I più famosi, gli apripista, furono Woody Allen e Mia Farrow, insieme per 13 anni, con dei figli cresciuti assieme (seppur legamente di lei), ma mai nella stessa casa: vivevano in due appartamenti a pochi minuti di distanza.

Come Woody e Mia, ma con esito più fortunato, vivono Milena Vukotic e Alfredo Baldi: i loro appartamenti sono separati, ma comunicanti tramite un balcone. Insomma, vicini, ma non troppo. Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk non convivono per suggerimento della terapista d’intimità (a quanto pare esiste) dell’attrice: per tenere accesa la passione, trascorrono assieme solo un certo numero di notti a settimana.

Tra i connazionali, hanno scelto una relazione prima di convivenza Claudia Pandolfi e Marco De Angelis, perché “a una certa distanza si ragiona meglio”, e anche Leonardo Pieraccioni e la compagna Teresa Magni. “Vivere ognuno a casa propria, vedersi come fidanzati” è il segreto per non smettere mai di “ridere, ridere tanto” spiega il regista toscano.

E poi c’è chi, pur condividendo il domicilio, opta per camere separate e letti distinti. È il caso di David e Victoria Beckham e di Cameron Diaz e Benji Madden. Dormirono ogni notte, per decenni, in stanze diverse anche la Regina Elisabetta e il Principe Filippo.