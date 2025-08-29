Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in segreto dopo quasi 30 anni insieme: poco tempo fa la Boccoli aveva smentito

IPA Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto: inizialmente, la Boccoli aveva smentito le nozze. La notizia, lanciata da Dagospia, conferma quindi l’indiscrezione condivisa da Chi: fino alla fine, è stato mantenuto il massimo riserbo sulla cerimonia. Il segreto del loro amore, dopo quasi 30 anni insieme? Vivere in case separate.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, le nozze in segreto

La smentita delle nozze era arrivata a Estate in Diretta, dove Benedicta Boccoli aveva commentato l’indiscrezione legata alle nozze. “Ma no, che matrimonio, è troppo presto: in fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”. Così aveva provato a calmare le acque e le voci legate alle nozze: è stato Giuseppe Candela a condividere le pubblicazioni matrimoniali affisse al Comune di Roma.

Non ci sono dettagli delle nozze: la conferma è anche arrivata da Benedicta Boccoli stessa, che su Instagram ha condiviso un post: “Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: ‘L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze‘”. Proprio come aveva commentato divertita l’indiscrezione, anche la conferma non è stata da meno. E così, dopo ben 28 anni insieme, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati nella mattina del 28 agosto. E il look della sposa? In jeans. Semplice, casual, quasi rock, una scelta in controtendenza apprezzata dai follower (e non solo). Ma come mai la Boccoli non aveva confermato la notizia ai tempi? Secondo il portale di Roberto D’Agostino, “si dice che Micheli non volesse far sapere a nessuno delle nozze“. Ecco quindi il motivo di tanto riserbo.

L’amore nato 28 anni fa

La notizia è stata confermata da Dagospia; Chi, invece, aveva lanciato l’indiscrezione. “L’attrice, 58 anni, sposerà nei prossimi mesi il collega, 78 anni. Un amore nato ventotto anni fa e vissuto per anni in case separate”. Quasi 30 anni insieme, una vita intera, e ora il “sì”, che è arrivato in jeans. Tra le coppie più solide e longeve, la Boccoli ha sempre parlato di Micheli come l’amore della sua vita.

“Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, aveva svelato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, rivelando così il segreto del loro amore. Poi aveva aggiunto: “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità”.

Maurizio Micheli in passato è stato sposato con Daniela Nobili, con cui ha avuto un figlio, Guido. Ora la coppia ha detto “sì”, dopo quasi 30 anni passati insieme, e sono pronti per un nuovo capitolo della loro vita, anche se il loro amore ha ampiamente già superato la prova più temibile di tutte, ovvero quella del tempo.