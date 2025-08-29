Maurizio Micheli, l’altra moglie prima di Benedicta Boccoli

Maurizio Micheli si è sposato con Benedicta Boccoli, ma chi è l'ex moglie Daniela Nobili? Attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio

IPA Maurizio Micheli

Maurizio Micheli si è sposato con Benedicta Boccoli il 28 agosto 2025, dopo quasi 30 anni di storia d’amore (28, per la precisione). La decisione di sposarsi in segreto, senza far trapelare la notizia, la smentita… la coppia ha vissuto questo momento lontana dalle luci dei riflettori. Prima della relazione con la Boccoli, Micheli è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili, da cui ha avuto il figlio Guido.

Maurizio Micheli, chi è l’ex moglie Daniela Nobili

L’ex moglie di Maurizio Micheli è Daniela Loredana Nobili: l’attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio è nata a Milano il 10 dicembre 1942. Anche lei dopo il divorzio da Micheli si è risposata con Gianni Galassi, imprenditore e direttore del doppiaggio. Di formazione teatrale, ha studiato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”: negli anni, ha lavorato con diverse compagnie, si è occupata di doppiaggio e di adattamento dei dialoghi italiani di film, miniserie e serie televisive (tra cui X Files ed E.R. – Medici in prima linea).

Il figlio Guido, nato proprio dal matrimonio con Maurizio Micheli, ha seguito le orme dei genitori, diventando direttore del doppiaggio. “Ho trasmesso anche a mio figlio Guido l’amore per lo spettacolo: è un direttore di doppiaggio a Roma, così guarda alla recitazione da un altro punto di vista”, aveva detto l’attore a Famiglia Cristiana. Anche se fa parte del mondo dello spettacolo, la Nobili ha vissuto lontana dalle luci dei riflettori, preferendo uno stile di vita più riservato. Così come nel massimo riserbo, del resto, si è svolto il matrimonio tra Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli, uniti il 28 agosto 2025.

La relazione e le nozze con Benedicta Boccoli

Stanno insieme dalla fine dagli anni ’90 e fino a poco tempo fa il segreto del loro amore era di non essersi mai sposati. Ma le cose, si sa, soprattutto in amore, possono cambiare, e infatti nelle scorse settimane era circolata l’indiscrezione in merito all’intenzione della coppia di unirsi in matrimonio. Prima la smentita, poi la conferma, arrivata da Dagospia e in seguito sul profilo Instagram di Benedicta Boccoli, meravigliosa sposa in jeans.

Un matrimonio vissuto con la stessa discrezione che ha sempre caratterizzato la loro relazione. Dopo quasi trent’anni insieme, la scelta di dire “sì” è arrivata senza clamori e con la naturalezza di chi ha già costruito una vita di complicità. Benedicta Boccoli ha scelto i jeans per il giorno delle nozze, un look semplice e in controtendenza che racconta bene il suo carattere.

“Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, aveva detto Benedicta. La coppia non ha avuto figli, ma questa scelta non è stata un limite per il loro legame. “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità”.