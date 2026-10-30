In vendita al doppio della cifra di acquisto iniziale la villa hollywoodiana di Halle Berry in stile mediterraneo: è sul mercato a 12 milioni di dollari.

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IPA La villa Hollywoodiana di Halle Berry torna sul mercato a una cifra da capogiro, ben 12 milioni di dollari

Da una parte una battaglia legale con l’ex marito, Olivier Martinez, dall’altra la vendita della sua storica villa a Los Angeles. Per Halle Berry il periodo è denso di cambiamenti, inclusi quelli immobiliari che, come accennato, hanno portato la star a una decisione epocale.

Dopo 21 anni nelle mani di Berry, la proprietà, sita a Sunset Strip, una delle zone più richieste dai VIP di West Hollywood, sembra infatti pronta a cambiare proprietario. L’acquisto risale al 2005, quando l’attrice sborsò 6 milioni di dollari per averla e oggi torna sul mercato a 12 milioni, il doppio rispetto all’onorario iniziale.

Ma non stupiamoci del grande incremento di valore: in questa landa di Los Angeles, vista l’elevata domanda, non è difficile trovare ville in vendita a prezzi folli. E anzi, se proprio dobbiamo essere sinceri, la dimora di Halle Berry vanta anche comodità e spazi da sogno.

L’area su cui sorge, ad esempio, si estende su 2300 metri quadrati di terreno e comprende tre strutture separate che offrono autonomia e privacy a chi le abita. Di fatto, chi può storcere il naso difronte a una proprietà che offre una residenza principale, una dependance per gli ospiti e uno studio privato?

La villa a Los Angeles di Halle Berry

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L’edificazione risale al 1926, quando lo stile mediterraneo era il trend del momento per le ville di lusso. La dimora principale mostra infatti una cura al dettaglio incredibile, con pavimenti in pietra e soffitti a volta con travi in legno che rendono accoglienti gli ambienti.

La pianta aperta conduce invece a porte finestre a tutta altezza che collegano alle terrazze panoramiche, in grado di creare una continuità tra interni e esterni. E ancora, la residenza principale ospita tre suite, tra cui una con spogliatoio su misura e bagno con vasca idromassaggio.

Il salone della casa è invece il focus point della zona giorno, dove svetta un camino in pietra e una sala da pranzo. Qui troviamo anche una cucina attrezzata con doppia isola, anche in questo caso con finiture in pietra, completata da mobili e elettrodomestici professionali.

La dependance e lo studio

Come detto, la proprietà si divide in tre strutture, una principale con tutti i confort, due altre indipendenti per rendere l’ospitalità ottimale. La dependance per gli ospiti è un edificio secondario indipendente completo di due camere da letto, soggiorno e cucina privata.

Lo studio creativo, invece, si erge come padiglione multifunzionale in un’area a parte, con pareti a specchio. L’idea, quando fu edificato, era di renderlo multifunzionale e adattabile alle varie esigenze dei proprietari, diventando atelier, ufficio o area fitness privata.

Area esterna

Se la vita in casa risultasse stretta, le zone esterne della villa sembrano immaginate apposta per rilassarsi tra palme secolari e siepi che garantiscono la necessaria privacy. All’esterno troviamo un giardino per la meditazione, una piscina e una terrazza con SPA integrata.

Ma non mancano anche una suite benessere con sala massaggi, palestra e angolo bar, un’ulteriore coccola da lode. E per vivere una bella serata all’aperto, la cucina estiva con forno a legna, la zona barbecue e la loggia pranzo con camino sono la vera ciliegina sulla torta.

A conti fatti, capiamo perché Halle Berry abbia sparato alto sulla cifra di vendita. Deve proprio essere difficile rinunciare a tutto questo senza avere in cambio un assegno milionario.