L’ex marito la accusa di maltrattamenti al figlio e per Halle Berry arriva un ordine restrittivo temporaneo. È una battaglia legale in corso da anni

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IPA Halle Berry

Quella tra Halle Berry e Olivier Martinez è la storia di un amore durato poco ma non ancora finito. Sono stati assieme appena un biennio, ma è da ormai un decennio che continuano a battagliarsi in tribunale. A tre anni dalla sentenza di divorzio – per la quale è servito attenderne 8 di anni – gli ex coniugi tornano di fronte al giudice, e stavolta l’argomento è delicato. A essere messa in discussione è la capacità dell’attrice di prendersi cura del figlio Maceo.

L’ex marito racconta di maltrattamenti sul figlio

Olivier Martinez ha presentato richiesta di custodia esclusiva del figlio Maceo, nato tredici anni fa dal matrimonio con Halle Berry. L’attore francese accusa l’ex moglie di maltrettamenti sul bambino. Nei documenti depositati in tribunale, e diffusi dalla testata People, si racconta di un episodio in cui Berry si sarebbe scagliata contro il figlio stringendogli le mani al collo. Secondo Martinez non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennessimo episodio di anni di maltrattamenti fisici, verbali ed emotivi.

Il giudice del tribunale di Los Angeles, considerata la gravità delle accuse, ha predisposto per Halle Berry un ordine restrittivo nei confronti del figlio e dell’ex marito. Si tratta di una misura temporanea, la cui validità sarà confermata o meno in una sentenza attesa per il 16 ottobre.

Martinez ha chiesto anche il veto per l’ex moglie di consumare alcol e qualsiasi altra sostanza quando in compagnia del figlio, con l’obbligo di sottoporsi a un test che ne dimostri la sobrietà. Tale richiesta è stata rifiutata dal giudice, per mancanza di prove sufficienti riguardo alla presunta cattiva condotta dell’attrice.

Halle Berry nega ogni accusa

Tramite la propria legale Marina Beck, Berry ha definito come “totalmente infondate e deliberatamente fasulle” le accuse dell’ex marito. L’avvocata ha annunciato l’intenzione dell’attrice di continuare a lottare per quello che considera essere il bene per suo figlio. Appena due anni fa, nell’agosto 2024, fu Berry ad accusare Martinez di un comportamento “turbolento e dannoso” che stava interferendo negativamente sugli aiuti psicologici ricevuti dall’adolescente. All’epoca fu la madre a chiedere la custodia esclusiva del figlio.

Un divorzio che va avanti da un decennio

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Quello tra Halle Berry e Olivier Martinez è il divorzio più lungo nella storia di Hollywood, di fronte a un matrimonio lungo appena due anni. Ci vollero otto anni per giungere a una sentenza definitiva, ottenuta per “differenze inconciliabili”. Ma quello fu solo l’inizio: da allora i due attori iniziarono a battagliare per la custodia del figlio Maceo Robert Martinez, oggi in procinto di compiere 13 anni. Berry ha anche un’altra figlia, Nahla Ariela Aubry, oggi 18 anni, figlia del musicista Gabriel Aubry.

Inizialmente i due coniugi concordarono per una custodia congiunta, ma inizierano a discuterne la logistica. Berry pretendeva che Martinez chiedesse il permesso prima di qualsiasi viaggio con il figlio al di fuori della California e che ne coprisse interamente i costi. Berry chiedeva un’equa divisione delle spese per il mantenimento e l’educazione del minore, Martinez di spese economiche non voleva ancora parlarne.

In seguito la situazione è degenerata. Adesso entrambi chiedono l’affidamento esclusivo, accusandosi reciprocamente di irresponsabilità genitoriale. Una storia lunga, triste e che, più di tutto, sembra aver dimenticato che l’unica cosa davvero importante è il benessere del piccolo Maceo.